Em meio a rumores de uma possível volta ao futebol brasileiro, o jovem torcedor Matteo Lopes compartilhou um pedido a Neymar para retornar ao Santos, o que emocionou o atacante. Perto do fim de contrato, o craque, que não vive grande fase no Al-Hilal, é cotado para deixar o clube árabe e reforçar outra grande equipe na atual temporada. O futuro, no entanto, ainda é um mistério para os fãs do jogador brasileiro, como o pequeno santista e seu pai.

Confira pedido do torcedor do Santos a Neymar

O influenciador Pedro Lopes, pai do torcedor mirim, divulgou um vídeo em suas redes sociais com um pedido especial a Neymar: aceitar jogar novamente pelo Santos. Na legenda, a dupla escreveu "Carta aberta do maior pequeno torcedor do Santos!" que introduzia um emocionante discurso do jovem Matteo para o atacante do Al-Hilal.

- Oi, tio Neymar. Tudo bem? Tô vindo aqui falar pra você que eu gosto muito de você, tá? Onde você jogar, eu vou torcer por ti, mas o que você acha de voltar pro Santos? Meu pai falou que você arrebentava tudo aqui. Tudo bem que ele puxa seu saco, mas eu queria ver com meus próprios olhos você dando chapéu, caneta e carretilha. Pensa com carinho, tá? Volta pro Peixão! - pediu o torcedor mirim.

A reposta de Neymar ao vídeo do torcedor do Santos não demorou a chegar. O camisa 10 se emocionou com a publicação narrada por Matteo sobre sua possível volta ao Alvinegro Praiano que, apesar das poucas palavras, expressou através de vários emojis emocionados.

Qual será o futuro de Neymar no futebol?

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, deu uma forte declaração sobre Neymar. O comentário aconteceu, na quinta-feira (16), durante a coletiva após a vitória por 9 a 0 sobre o Al-Fateh, pelo Campeonato Saudita. O português afirmou que o brasileiro não está "conseguindo acompanhar a equipe".

- Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe - comentou Jesus.

Com o contrato de Neymar no Al-Hilal chegando ao fim, o Santos aposta na relação familiar com o jogador e na mobilização financeira para concretizar seu retorno à Vila Belmiro. Um dos trunfos do Peixe é a sólida relação de confiança com Neymar pai, que intermediou importantes parcerias, incluindo o acordo com a Blaze, atual patrocinadora master do clube. O pai do atacante desempenha papel estratégico ao articular planos de investimento e viabilizar a estrutura necessária para trazer o craque de volta.