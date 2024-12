Jogo das Estrelas: Lenda do Real Madrid diz que torceu pelo Brasil por Zico

O Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico e em sua 20ª edição, reuniu grandes nomes do futebol mundial no Maracanã neste sábado. Entre eles, o ex-lateral espanhol Michel Salgado, ídolo do Real Madrid, que deixou Dubai para realizar um sonho de infância: jogar ao lado do primeiro ídolo de sua vida, Zico. Michel Salgado não escondeu sua admiração pelo anfitrião do evento.

— O Zico é meu ídolo desde que eu tinha sete anos. Em 82, torci pelo Brasil, porque minha família tinha acabado de voltar do Brasil. O Zico foi meu primeiro ídolo, depois o Maradona, e estou aqui por ele. Para mim, é um orgulho estar aqui, um privilégio jogar um pouquinho com ele. Imagine que aos 7 anos eu pudesse pensar que algum dia estaria no Maracanã compartilhando uns minutinhos com o Zico. Isso só Deus pode fazer. Por isso vale a pena o esforço — revelou o ex-jogador em entrevista ao “SporTV”.

Além de Michel Salgado, outros grandes nomes participaram do evento, como Ricardo Quaresma e Patrick Kluivert, lenda do futebol holandês.

— Quero dizer, se você foi convidado pelo pessoal do Zico, é uma honra estar aqui. Estou muito grato por jogar no Maracanã. É minha primeira vez no Maracanã. Ele foi um grande atacante, um jogador fantástico, um ser humano fantástico, porque eu o conheci há alguns anos. Foi em 2014, com a Copa do Mundo aqui no Brasil, e conheci o Zico. E, sabe, tivemos uma conexão direta — afirmou Kluivert.

Parte da renda arrecadada no evento será destinada ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), reforçando o compromisso do Jogo das Estrelas com causas sociais.