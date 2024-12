Maior ídolo da história do Flamengo, Zico não concorda com a comparação dos títulos de sua época com os conquistados por Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Em entrevista ao programa "Redação Sportv", o Galinho disse ser contra a lista que iguala o número de conquistas do trio histórico de 2019 com os dele e Júnior. Segundo os números oficiais, os cinco estão empatados com 13 taças.

continua após a publicidade

➡️ Mário Jorge, ex-Flamengo, enaltece a importância da psicologia no futebol

— Eu sou contra isso (igualar o número de títulos de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique ao de Zico e Júnior). Porque considera os títulos de Supercopa, Recopa, que são de um jogo só. Isso não tinha na nossa época. O que tinha, por exemplo, era jogar o Ramón de Carranza. Joga com Barcelona e aqueles times todos. Jogava Teresa Herera. Se você ganha, era um título tão importante quanto uma Recopa, uma Supercopa. Então, eu não entendo esse negócio — disparou Zico, que seguiu:

— A Sul-Americana é um torneio que dá impressão que são times de Série B. Os caras que ficam em oitavo, décimo. Você tem uma copa entre o campeão da Libertadores, que jogam os melhores, contra os caras que estão lá atrás? Não tem sentido isso. Você jogar o campeão da Copa do Brasil com o campeão do Brasileiro, ótimo, palmas. São pesos iguais. Mas Libertadores contra Sul-Americana não tem o menor sentido. E não é só aqui, eu falo da Europa também. Jogar o campeão da Europa League com o da Champions League não tem sentido. São pesos totalmente diferentes. E consideram isso um título — afirmou o Galinho.

continua após a publicidade

➡️ Mário Jorge relembra título pelo Flamengo e analisa trabalho na Arábia Saudita

Zico defendeu ainda a valorização do Campeonato Carioca da época, sobretudo da Taça Guanabara. O ídolo máximo do Flamengo comparou, ainda, o título do turno do estadual com a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedroza, que foram considerados Campeonatos Brasileiros tardiamente pela CBF.

— Na nossa época, o Campeonato Carioca era o mais importante. Taça Guanabara era individual, era um título. Era difícil ganhar, você jogava contra Vasco, Fluminense, Botafogo, todos esses. Não era como hoje, que às vezes não tem nenhum clássico. Não é saudosismo, mas tem que se valorizar o que acontecia na sua época — comentou Zico.

continua após a publicidade

— No Campeonato Carioca eram três turnos, para ser campeão não era fácil. Era tão difícil, e hoje dizem que não representa título. Não é por aí, porque só tinha aquilo. Então tem que valer como título. Igual aquela coisa que a CBF deu os campeonatos para os times, retroativos. Então você deveria reconhecer as Taças Guanabaras, que eram individualizadas. Se você foi pentacampeão da Taça Guanabara, tem que pesar. Os times cariocas eram pedreiras. Você ganha cinco seguidas e não vale como título? — indagou ídolo rubro-negro.

— (Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta) Merecem um lugar especial (na história do Flamengo), claro. Eles estaão lá, teve a competição e eles conquistaram. Então merecem ser contadas, lógico, isso é óbvio. Ninguém vai tirar o mérito das marcas que eles tiveram dentro do Flamengo. E tomara que conquistem mais — concluiu Zico.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo