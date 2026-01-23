Jogador do São Paulo anota golaço de falta na Copinha e web cita Rogério Ceni: 'Poético'

No dia do aniversário de 53 anos do ídolo Rogério Ceni, o jovem Igor Felisberto anotou um golaço de falta e fechou a goleada por 4 a 1 do São Paulo contra o Ibrachina, pela semifinal da Copinha, nesta quinta-feira (22). Hexacampeão, o Tricolor vai em busca do bicampeonato consecutivo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (25), no histórico estádio do Pacaembú. Após a partida, os torcedores comentaram sobre a cobrança de falta da promessa são-paulina.

Logo no início da segunda etapa, o jovem lateral se posicionou na entrada da área e acertou uma linda cobrança para fechar o placar da semifinal da Copinha. O lance rendeu muitos elogios dos torcedores, que destacaram também a coincidência de presenciar um golaço de falta no dia do aniversário de Rogério Ceni. Confira abaixo.

Após eliminar Atlético-MG e Palmeiras no mata-mata, o Ibrachina se tornou a grande surpresa da Copinha e encerrou sua campanha histórica na semifinal. Diante de um bom público no Morumbis, o São Paulo confirmou o favoritismo e se manteve com 100% de aproveitamento na competição.

Como foi a classificação do São Paulo na Copinha?

Texto por: Izabella Giannola

O São Paulo precisou de apenas três minutos para abrir o placar na Copinha. Paulinho, um dos destaques nas quartas de final, recebeu a bola dentro da área e, com intensidade, finalizou no canto esquerdo do gol. Na sequência, o Ibrachina tentou responder em contra-ataque, mas João Pedro apareceu bem para evitar o empate.

O Tricolor manteve o ritmo intenso e, com criatividade no meio de campo, passou a dominar as ações diante do Ibrachina. Chegando à área de diferentes maneiras, ampliou o placar em jogada aérea. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Pedro Ferreira cruzou com precisão para Isac, que apareceu livre e cabeceou para fazer o segundo gol Tricolor na semifinal da Copinha.

São Paulo x Ibrachina pela semifinal da Copinha (Foto: Cristiano M Silva/Código 19/Gazeta Press)

A tranquilidade, porém, durou pouco. Após uma cobrança de lateral do Ibrachina, a bola tocou no braço de Tetê, e a arbitragem assinalou pênalti. Luiz Fernando foi para a cobrança, João Pedro não conseguiu defender e a equipe adversária diminuiu a vantagem.

O pênalti não diminuiu o pique do São Paulo. Próximo ao fim do primeiro tempo, Isac arriscou de longa distância, a bola desviou no meio do caminho e acabou sobrando livre para Gustavo Santana, que aproveitou a oportunidade para marcar o terceiro gol do Tricolor e o seu quarto na Copinha.

No início do segundo tempo, o Ibrachina ficou com um jogador a menos. O volante GB, camisa 8, foi expulso ao puxar Tetê e interromper um contra-ataque. Com a superioridade, o Tricolor aproveitou o momento e ampliou o placar. Em apenas três minutos, Igor Felisberto marcou um golaço de falta - e logo no dia do aniversário de Rogério Ceni.

Após os gols, o ritmo do jogo caiu um pouco. O Ibrachina trabalhava a bola mais no campo de defesa, enquanto o São Paulo trocava alguns passes sem agredir muito. Nos minutos finais, Cunha, do Ibrachina, também foi expulso. O time terminou a partida dois jogadores a menos em campo e despediu da Copinha.

Sem ter muito o que mudar a partir daí, o Tricolor eliminou a equipe da Mooca, bairro tradicional da capital paulista, e garantiu sua vaga na final da Copinha pelo segundo ano seguido.

