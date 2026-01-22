Cicinho é sincero ao tratar possível rebaixamento do São Paulo: 'Sem paz'

O São Paulo perdeu para a Portuguesa por 3 a 2, na última quarta-feira (21), no Morumbis, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Após o resultado, o ex-jogador Cicinho foi sincero a abordar a possibilidade do Tricolor ser rebaixado no Estadual.

Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o ídolo da equipe paulista afirmou que a temporada promete fortes emoções. Para Cicinho, o São Paulo corre riscos reais de ser rebaixado no torneio.

— Não temos paz. Não é exagero pensar em rebaixamento (no Paulistão). Toda essa turbulência que vive o São Paulo, mais o comportamento dos jogadores, faz 2026 não ser um ano legal para o clube. A temporada mal começou e já estamos nos lascando — disse o ex-jogador.

São Paulo no Paulistão

Em quatro rodadas do Estadual, a equipe do técnico Hernán Crespo somou apenas quatro pontos no torneio. Determinado retrospecto deixa o Tricolor na 12ª colocação do Campeonato Paulista, três colocações a frente da zona de rebaixamento do Paulistão.

Até o momento, a diferença do São Paulo para o Botafogo-SP, primeiro clube que está sendo rebaixado, é de apenas dois pontos. Vale destacar, que ainda há jogos para acontecer pela quarta rodada que podem complicar, ainda mais, a situação do Tricolor na competição.

