Dinheiro em espécie e caderno são apreendidos em investigação sobre camarotes do São Paulo

Nesta quarta-feira (21), na parte da manhã, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em cima do caso da venda ilegal de camarotes no Morumbis. A polícia foi nas casas de Mara Casares, Douglas Schwartzmann e Rita de Cassia Adriana Prado - envolvidos no caso.

continua após a publicidade

Na casa de Mara Casares, foram encontrados R$ 28 mil em espécie e uma CPU. Mara é ex de Julio Casares, que renunciou ao cargo de presidente do São Paulo horas depois dos mandados serem emitidos. No caso de Douglas, que atuava como diretor-adjunto de Cotia, somente os filhos estavam presentes. Douglas está viajando e fora do país.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Porém, um ponto chamou atenção na residência de Rita de Cassia Adriana Prado. No vazamento dos áudios que comprovavam o esquema, Rita aparecia como mediadora do esquema. Na sua casa, a polícia apreendeu um caderno com anotações que detalhavam o caso. A informação foi adiantada pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo Lance!. Os filhos de Rita quem estavam presentes no local, informando que a mãe estaria residindo em outro endereço.

continua após a publicidade

A operação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (DICCA). Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão, dois para endereços de Rita Adriana, além de um para a residência de Mara Casares e outro para a residência de Douglas Schwartzman.

+ Aposte nas partidas do São Paulo no Campeonato Paulista!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mara Casares tinha 28 mil em espécie (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O caso repercutiu internamente no São Paulo e foi um dos motivos que resultaram na abertura do processo de impeachment de Julio Casares. O presidente tricolor está no momento afastado do cargo, após uma votação no Conselho do clube. Agora, uma Assembleia Geral com sócios do clube decidirá o futuro de Casares. No momento, Harry Massis é o presidente em exercício.



Casares é investigado também pela Polícia Civil pelo recebimento de R$ 1,5 milhão do São Paulo, em depósitos fracionados diretamente em sua conta bancária. Ainda há outra investigação em curso sobre a realização de 35 saques nas contas do clube no total de R$ 11 milhões. As retiradas foram realizadas entre 2021 e 2025.