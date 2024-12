A chegada de Memphis Depay no Corinthians trouxe grande visibilidade internacional para o Corinthians. Prova disso é que Ryan Gravenberch, meio-campista do Liverpool e colega de Depay na seleção holandesa, revelou a TNT Sports que tem observado os jogos do time brasileiro. Gravenberch manifestou satisfação pelo sucesso de Depay e expressou admiração pela torcida do Timão.

Depay é o destaque da seleção holandesa (Foto: Maurice Van Steen/AFP)

- Claro que... O Memphis está jogando lá, então eu assisto um pouquinho dele. Eu adoro assistir. A atmosfera lá é uma loucura, ele está fazendo um ótimo trabalho. Eu fico muito feliz por ele - declarou Gravenberch.

Depay, com passagens por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, escolheu o Corinthians para prosseguir sua carreira. Sua atuação contribuiu para a recuperação do time no Brasileirão e ajudou na classificação para a CONMEBOL Libertadores de 2025.

Memphis também faz sucesso fora dos campos

O astro do Corinthians tem chamado atenção não apenas em campo, mas fora dele. Na última quarta-feira (4), Memphis Depay, do Corinthians, participou de um clipe com o músico MC Hariel no bairro Vila Aurora, em São Paulo. Além disso, o atacante visitou a quadra da escola de samba Gaviões da Fiel no último dia 27 de novembro.