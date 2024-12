Uma ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) parece ter encantado os astros Memphis Depay e Lewis Hamilton. Alane Dias, que fez parte da edição deste ano do reality show, vem chamando a atenção do atacante do Corinthians e do heptacampeão mundial de Fórmula 1 nas redes sociais.

Segundo o jornal "Extra", Memphis tem investido na influenciadora via Instagram. Ela estaria recebendo muitas mensagens do jogador nos últimos dias, logo após Hamilton ter curtido uma foto da "sister" em seu perfil na rede social. Por sua vez, o holandês também deu seu "like" em um vídeo da modelo.

Por enquanto, Alane não teve encontro pessoal com nenhum dos dois esportistas. Questionada sobre a curtida do piloto, a ex-BBB desconversou, afirmando, aos risos, que foi "só uma curtidinha de Instagram". Por outro lado, ainda segundo o "Extra", a influenciadora estaria "animada" com as investidas de Depay.

Memphis faz sucesso fora dos campos

O astro do Corinthians tem chamado atenção não apenas em campo, mas fora dele. Na última quarta-feira (4), Memphis Depay, do Corinthians, participou de um clipe com o músico MC Hariel no bairro Vila Aurora, em São Paulo. Além disso, o atacante visitou a quadra da escola de samba Gaviões da Fiel no último dia 27 de novembro.

