A temporada foi inesquecível para Yuri Alberto. O jogador do Corinthians fechou o ano como o maior artilheiro do futebol brasileiro, com 31 gols, e na liderança do ranking de goleadores do Brasileirão, junto a Alerrandro, do Vitória, ambos com 15 gols.

Em um ano de altos e baixos para o Corinthians, o atacante se mostrou efetivo em todas as competições disputadas. Yuri Alberto marcou cinco gols no Paulistão, onde o time foi eliminado na primeira fase; nove na Sul-Americana, na qual foi vice-artilheiro do torneio; dois na Copa do Brasil; e 15 no Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto também mostrou ter um vasto repertório ofensivo. O jogador atuou na maior parte do ano com a companhia de dois pontas, na maioria de vezes Wesley e Gustavo Silva, opção utilizada por Mano Menezes e António Oliveira.

Ramón Díaz, que assumiu o clube em setembro, optou por uma formação com dois atacantes, Yuri Alberto e o recém-contratado Memphis. A dupla de ataque, que se assemelha muito às tradicionais do futebol brasileiro nos anos 1990, foi responsável pela artilharia do camisa 9 alvinegro no ano. O jogador marcou dez gols nos últimos oito jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Veja como foram marcados os 31 gols de Yuri Alberto em 2024

17 de perna direita

9 de perna esquerda

5 de cabeça

1 de fora da área

30 dentro da área

4 de pênalti

Ano com altos e baixos

Apesar dos bons números, Yuri Alberto sofreu com oscilações nesta temporada. Durante o ano, Yuri Alberto foi comandado por três treinadores no Corinthians. No dia 27 de janeiro, Mano Menezes, aos gritos, o chamou de "burro" na derrota por 1 a 0 para o São Bernado, no estádio Primeiro de Maio, no ABC paulista. A relação dos dois ficou estremecida, e o jogador chegou a ser reserva de Pedro Raul, outro centroavante do Timão.

o jogador foi um dos destques do Corinthians no ano (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Yuri Alberto voltou a ter mais oportunidades com António Oliveira, treinador com quem trabalhou no Santos. O português passou a escalar Yuri Alberto com mais frequência e o jogador teve boas atuações. Entretanto, o clube só venceu um jogo em 13 rodadas no começo do Brasileirão. No primeiro turno, o atacante marcou quatro gols.

O treinador foi demitido pela direção e, para o seu lugar, foi contratado Ramón Díaz. Yuri Alberto voltou a ter respaldo do comandante. Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Timão, sempre defendeu o atacante nos momentos de crise, como após as quartas de final da Copa do Brasil contra o Juventude, que o atleta foi bastante criticado pela Fiel.

— Goleadores vivem momentos difíceis. Vamos trabalhar acreditando nele, dando moral, apoio. Hoje não foi um jogo bom dele, sabemos disso. Mas não é fácil para quem não vem jogando muito. A série está aberta, acreditamos no Yuri e em todos os atacantes — disse o argentino após a derrota do Timão por 2 a 1 contra o Juventude, no dia 30 de agosto.

Memphis foi contratado em setembro. A chegada do holandês ajudou Yuri Alberto no campo. No Campeonato Brasileiro, a dupla fez 19 gols nas últimas dez partidas da equipe.