Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 11:10 • Rio de Janeiro • Atualizada em 26/06/2024 - 12:44

Poucas horas depois de anunciada a demissão de Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense, o narrador da CazéTV, Luis Felipe Freitas ou Luisinho, como é conhecido, veio a publico se opor a decisão do clube. Favorável a permanência de Diniz, o vídeo de Luis recebeu o apoio de André, jogador do Fluminense.

➡️VEJA: Luis Felipe Freitas, da CazéTV, reprova demissão de Fernando Diniz do Fluminense

André, volante campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, com Diniz, comentou vários emoticons de palma, concordando com o ponto de vista do narrador.

No vídeo, Luis cita o retorno de André (ausente por lesão) como um dos fatores favoráveis a permanência de Diniz, pois considera o volante uma das principais peças do esquema do treinador.

- Mas olhando para o que está chegando pela frente, que é a volta do André, que talvez seja o cara que mais compreenda o modelo de jogo do Fernando Diniz. Talvez seja o cara mais importante pra que o jogo do Diniz funcione, partindo da defesa. A chegada do Thiago Silva e a volta do Jhon Arias, por exemplo, depois da Copa America. Seriam sinais aí de que o Fluminense poderia melhorar. Mas eu não teria mandado embora por olhar no mercado e não chegar tantas possibilidades assim de treinadores que se encaixem na forma de jogar do elenco que foi mutado. - disse Luis sobre o jogador do Fluminense.

Diniz tinha uma ótima relação com o jogador do Fluminense (Foto: Mailson Santana / Fluminense)

