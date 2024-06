Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 08:46 • Rio de Janeiro

Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória, deu declarações polêmicas na noite de terça-feira (25). Em entrevista ao podcast "Resenha do Zona", do canal "Zona Mista", o mandatário afirmou ter fraudado o exame antidoping de um jogador do elenco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conforme revelado, Paulo teria entregado sua urina ao atacante Matuzalém, jovem revelado nas categorias de base do clube e que fez sua carreira no futebol italiano. O dirigente temia que o atleta fosse flagrado sob utilização de maconha, e agiu para evitar uma possível suspensão, além de contar uma história relacionada a uma agressão de parte do elenco contra uma pessoa.

- O porteiro de um estabelecimento me ligou falando que Preto (Casagrande), Allan Dellon e Matuzalém entraram de madrugada lá, pularam o muro e bateram no cara. O primeiro que achei na portaria foi Preto, dei logo um murro no peito dele. Aí eu subi as escadas atrás de Matuzalém, que o cínico era ele. Vagabundo. Eu já troquei até urina para salvar o doping dele, que ele era maconheiro - afirmou Carneiro.

Logo depois da fala, o ex-presidente disse para que as aspas fossem cortadas. Ao ser informado de que a transmissão era ao vivo, deu um tapa no microfone e solicitou o desligamento da live.

Em outro momento do podcast, Paulo Carneiro chegou a dizer que pagou um desembargador para uma ação contra a CBF e a Globo. Durante a frase, a produção do canal optou por encerrar a entrevista, cortando a transmissão.

- Aí nós fizemos o campeonato que a gente ganhou até do Fluminense, de seis, em 2003. Eu entrei com uma ação contra a CBF e a Globo. Peguei um advogado no Rio, Pedro Paulo Magalhães, bom para car****. E eu comprei um desembargador no Rio - afirmou, antes da queda da live.

Paulo Carneiro foi presidente do clube entre 1991 e 2000. Posteriormente, retornaria ao cargo em 2019, mas foi afastado em 2022 pelo Conselho Deliberativo do Vitória, devido a "gestão temerária".

Paulo Carneiro foi presidente do clube em duas ocasiões (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)