Torcedores detonam fala de titular do Santos: ‘Inaceitável’

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 22:17 • São Paulo (SP)

Além de estarem insatisfeitos com o desempenho do Santos na Série B, torcedores não aprovaram uma declaração do volante Diego Pituca, após o empate com o Mirassol. Os times se enfrentaram nesta terça-feira (25), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 12ª rodada.

Depois da partida, o meio-campista e capitão do Peixe valorizou o ponto conquistado fora de casa. Pituca também afirmou que o Santos fez um "grande jogo".

Pituca e João Schmidt, dupla de volantes titular do Santos; declaração do capitão não repercutiu bem entre a torcida (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

— Já mudamos bastante. Temos que valorizar esse ponto, o Mirassol é muito forte aqui. Temos que trabalhar, fizemos um grande jogo, tivemos bola na trave, mas ainda temos o que arrumar. Temos que fazer pontos dentro de casa — afirmou Diego Pituca, após o empate do Santos com o Mirassol, pela Série B.

Veja as reações da torcida do Santos sobre a entrevista de Pituca, após jogo pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 SANTOS

SÉRIE B - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 25 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

🚩 Assistentes: Leandro Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Mozart)

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Isaque e Gabriel Santana; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Joaquim, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme.