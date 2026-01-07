Jogador do Fluminense assume romance com ex-affair de Vini Jr

O clima de romance está no ar. O lateral Guga, do Fluminense, assumiu a relação com a influenciadora Catherine Bascoy, apontada anteriormente como affair de Vini Jr. A revelação do novo casal aconteceu durante a virada de ano.

O jogador curte período de férias no nordeste do Brasil. Em Maracaípe, no litoral de Pernambuco, o casal começou a colecionar os primeiros momentos juntos em público. O clima de réveillon aproximou os dois e ambos fizeram questão de compartilhar momentos juntos.

Depois do ano novo, ambos viajaram acompanhados por amigos para Fernando de Noronha. Lá, Catherine e Guga, do Fluminense, colecionaram registros juntos em passeios, festas e prais paradisíacas da região.

Guga em período de férias em Fernando de Noronha (Foto: Reprodução)

Quem é Catherine Bascoy?

Nascida em São Paulo, a influenciadora tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais com apenas 24 anos. Na internet, ela ficou famosa por ser figura presente em eventos de moda, campanhas publicitárias e programas de televisão. Além disso, ela também tem uma carreira de modelo.

Ela ficou conhecida pela participação no programa "De férias com o ex", da MTV, onde ganhou destaque por conta da própria personalidade. Catherine também ganhou as capas dos jornais ao ser apontada como affair de Vini Jr durante o ano passado. O caso aconteceu antes do astro do Real Madrid engatar uma relação com a influenciadora Virginia Fonseca.

