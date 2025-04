Gabigol parabeniza autor de gol da vitória do Cruzeiro sobre Vasco

O atacante Gabigol, que, mais uma vez, ficou apenas no banco de reservas numa partida do Cruzeiro neste domingo (27), contra o Vasco, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (28) para parabenizar o volante Christian, autor do gol da vitória por 1 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

- Que seja o primeiro de muitos Christian! – postou o atacante, que também destacou os três pontos conquistados pelo Cruzeiro, que levaram o clube ao quarto lugar do Brasileirão.

Christian fez o gol da vitória sobre o Vasco aos 19 minutos do segundo tempo, depois de boa arrancada de Wanderson pela esquerda. Foi o primeiro gol do volante em 15 jogos com a camisa do Cruzeiro. Curiosamente, no primeiro tempo, Christian já havia marcado, mas o lance foi anulado porque o atacante Kaio Jorge, que participou da jogada, estava impedido.

Desde que o técnico Leonardo Jardim mexeu na escalação da equipe, a partir do jogo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão, dia 13, essa foi a segunda partida em que Gabigol ficou somente no banco, sem entrar, repetindo o que havia acontecido justamente no Morumbis. Contra Bahia e Red Bull Bragantino, o atacante entrou no segundo tempo. E, na derrota para o Palestino, no Chile, quando Leonardo Jardim poupou alguns titulares, Gabigol voltou a começar jogando. Em toda a temporada, Gabigol disputou 17 partidas, 15 delas como titular, e marcou oito gols.

Gabigol tem a confiança de Leonardo Jardim para recuperar espaço no Cruzeiro

Apesar de não estar atuando como titular nas últimas partidas, Gabigol tem a confiança do técnico Leonardo Jardim para poder voltar ao time. O treinador falou sobre a situação do atacante, antes da partida contra o Bahia, no Mineirão, dia 20:

- Ele é um jogador que está sempre ligado e, nesses últimos três dias, temos conversado muito e ele está extremamente motivado para conseguir ser protagonista aqui no Cruzeiro – afirmou o técnico do Cruzeiro.