Cruzeiro: futuro do atacante Dudu pode ser o Botafogo

O futuro do atacante Dudu no Cruzeiro poderá ser definido nesta segunda-feira (28), em uma reunião da diretoria celeste com o representante do jogador, André Cury. Afastado da equipe para a partida contra o Vasco, neste domingo (27), em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador pode se transferir para o Botafogo, segundo informação divulgada pela “Itatiaia”.

Dudu foi uma das grandes contratações do Cruzeiro para a temporada 2025 e assinou contrato até o fim de 2027. Depois de ter sido titular da equipe em seis dos primeiros sete jogos sob o comando do técnico Leonardo Jardim (ficou no banco contra o Unión em Santa Fé, na estreia na Sul-Americana), o atacante perdeu a vaga no time a partir do jogo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão.

Após a derrota para o Palestino, quinta-feira (24), pela Sul-Americana, no Chile, quando foi escalado no time misto do Cruzeiro, Dudu questionou a condição de reserva:

- Não me sinto bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida inteira e, depois, começa a ser reserva. Eu estava em uma sequência boa. A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores entrarem e fazer bons jogos – afirmou.

Dono da SAF indica que Dudu não continuará no Cruzeiro

Antes do jogo contra o Vasco, neste domingo (27), em Uberlândia, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, ao ser questionado por um torcedor no Parque do Sabiá sobre a situação de Dudu, fez um gesto com a mão indicando que o jogador deixará o clube.

Já o técnico Leonardo Jardim não quis comentar a situação, mas deixou transparecer que o problema com o jogador não foi apenas a entrevista em Coquimbo, no Chile:

- Esse assunto, apesar de terem falado muito sobre a entrevista, não tem a ver com isso. Os fatores que envolvem, todos estão cientes, jogador, equipe técnica, diretoria. Trabalharemos em off, não publicamente – afirmou.

Segundo o jornalista Thiago Fernandes, da "Band Minas", Dudu teria pedido a Pedro Lourenço a demissão do técnico Leonardo Jardim, antes mesmo da partida contra o Palestino.

Se for mesmo negociado com o Botafogo, Dudu poderá ser inscrito para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em junho, nos Estados Unidos.