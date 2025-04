Cruzeiro vence Vasco e entra no G4 do Brasileirão

O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0, no final da noite deste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Christian marcou o único gol da partida, que era válida pela 6ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória, o Cruzeiro alcançou os 10 pontos e é o último time dentro do G4 na tabela. Já o Vasco estacionou na 10ª colocação com 7 pontos.

Como foi o jogo?

Vasco e Cruzeiro fizeram um jogo equilibrado durante todo o primeiro tempo. No entanto, o Cruz-Maltino foi quem teve as melhores chances para abrir o placar.

A primeira, com Coutinho, que cabeceou e obrigou Cássio, que viveu uma noite inspirada, a fazer uma grande defesa. A segunda, com Paulo Henrique, que invadiu a área sozinho e fez o goleiro salvar o Cruzeiro. A terceira, com Hugo Moura, que chutou fraco dentro da área e o camisa 1 encaixou a bola.

O Cruzeiro, por sua vez, chegou a ter um gol anulado. Christian abriu o placar, mas Kaio Jorge, que participou da jogada, estava em posição irregular.

Se boas oportunidades marcaram a etapa inicial, o segundo tempo começou morno. A emoção tomou conta do Estádio Parque do Sabiá somente aos 18 minutos.

Numa jogada completamente despretensiosa, Villalba dá um chutão e a bola sobra livre nos pés de Wanderson. O atacante aposta na corrida com João Victor, vence e cruza. Christian aparece livre do outro lado da área para abrir o placar e marcar o único gol da partida.

Cássio teve uma atuação de gala pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo na quinta-feira (1º), para disputar o primeiro jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o Operário, às 16h, no Estádio Germano Krüger. Já o Cruzeiro recebe o Vila Nova às 21h30 do mesmo dia, no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 VASCO

6ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG);

🥅 Gol: Christian (18' do 2ºT);

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner (Janderson), Jonathan, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Bolasie).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Alex Teixeira) e Victor Luís; Hugo Moura, Jair (Paulinho), Rayan (Garré), Coutinho e Nuno Moreira (Loide Augusto); Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS);

4️⃣ Quarto árbitro: Crhistian Aleman (BOL);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).