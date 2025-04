Assista à íntegra da coletiva de Jardim após vitória do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, se mostrou aliviado na entrevista coletiva no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado em Uberlândia, porque o Mineirão estava alugado para um show do cantor Gusttavo Lima.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou ao G4 do Brasileirão, com 10 pontos. E manteve o 100% de aproveitamento atuando como mandante. A Raposa derrotou o Mirassol por 2 a 1, na primeira rodada, e venceu o Bahia por 3 a 0, ambos os jogos no Mineirão. Na próxima rodada, a equipe celeste enfrenta o Flamengo, domingo (4), também no Mineirão, às 18h30.

O primeiro tempo terminou sem gols. O Cruzeiro até marcou com Christian, mas o atacante Kaio Jorge, que participou do lance, estava impedido. O Vasco teve duas boas chances, com Coutinho e Hugo Moura, mas o goleiro Cássio apareceu muito bem.

O gol da vitória do Cruzeiro saiu aos 19 minutos do segundo tempo, após boa arrancada de Wanderson pela esquerda. A bola passou por Kaio Jorge, e Christian completou para o gol. Nos minutos finais, Cássio voltou a fazer outra grande intervenção, numa finalização de Victor Luís.

Disposição do volante Lucas Silva foi elogiada pelo técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

