Jornalista do Grupo Globo, Joanna de Assis, declarou no programa "SporTV News" que recebeu queixas de um jogador referente a atrasos no pagamento de salários e bônus de premiação aos jogadores do Botafogo. Segundo a repórter, o jogador já deixou o clube, mas esteve no elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano de 2024.

continua após a publicidade

➡️Campeão brasileiro pelo Botafogo detona ex-técnico: ‘Horroroso’

– Eu não consegui confirmar, mas até o final de semana, isso é informação vinda de um jogador do Botafogo, um dos jogadores que saíram do Botafogo, é de que as premiações da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e alguns salários estavam atrasados. Não consegui essa confirmação do Botafogo, se isso já foi sanado, se todo mundo recebeu... Mas até o final de semana, ninguém tinha recebido – afirmou Joanna de Assis.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa, o comentarista André Loffredo relembrou a repórter que o Botafogo ainda estaria dentro do período previsto para realizar tais pagamentos, mas foi contrariado por Joanna.

continua após a publicidade

– A premiação das duas conquistas, não sei como é que também foi discutido e como foi fechado, qual data que foi marcada. Mas assim, me parece ainda estar dentro de um tempo hábil para ser pago – argumentou André Loffredo.

– Mas não está no prazo que foi combinado. Eu concordo com o Loffredo. Mas isso foi passado para mim como queixa – rebateu Joanna de Assis.

Do Botafogo multicampeão em 2024, quais jogadores já saíram?

Ao todo, já são 11 jogadores que já deixaram o clube ao fim de 2024: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon) e Pablo (devolvido ao Flamengo), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Os meias Eduardo (anunciado pelo Cruzeiro) e Thiago Almada (no Lyon) também já têm suas saídas confirmadas, assim como o lateral Hugo emprestado ao Vitória.

continua após a publicidade