Hulk, do Atlético-MG, e Camila Ângelo dão nova festa para celebrar casamento

Após a cerimônia realizada em uma igreja de Campina Grande na última sexta (3), Hulk e Camila Ângelo comemoraram o casamento em uma festa na última terça (7). Produtor do evento, que aconteceu em João Pessoa, Jaeder Barreto revelou que a celebração custou R$ 20 milhões e contou com cerca de 500 convidados. O casal já havia realizado uma festa mais íntima para a família.

Em entrevista à "Quem", o produtor afirmou que a festa teve preparo de 500 profissionais, com quase 100 empresas envolvidas. Dentre os convidados, estiveram nomes do esporte, da música e personalidades da internet. Com decoração inspirada na Paraíba, o evento teve serviço de concierge e reconhecimento facial.

Críticas da família de Camila

O casamento de Hulk com Camila Ângelo foi cercado por polêmicas externas, isso porque a esposa do jogador é sobrinha da ex-mulher do atacante, Iran Ângelo. Com a ex, o centroavante do Atlético-MG teve relacionamento de 12 anos e três filhos. Com Camila desde 2020, o atleta teve outras duas crianças.

Com 14 anos, Ian, filho mais velho de Hulk, optou por não comparecer à cerimônia no último dia 3 e passou o dia ao lado da mãe. Iran agradeceu o gesto do primogênito publicamente nas redes sociais: "Ah, filho, obrigada pelo teu amor e cuidado. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito".

Rayssa Ângelo, tia de Camila, também se manifestou sobre o casamento. Em uma postagem nas redes sociais, a mulher foi mais enérgica ao explicitar a revolta com a união do casal. Ela citou a morte da mãe, que aconteceu no dia 3 de janeiro de 2018, e chamou a sobrinha de "Judas" e "traidora".

