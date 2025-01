Na madrugada desta terça-feira, Everton Ribeiro publicou um emocionante texto se declarando ao Bahia e revelando que a escolha do clube, após deixar o Flamengo, foi a melhor que ele poderia ter tomado. O meia acabou deixando o Rubro-Negro após não conseguir negociar as condições desejadas para sua renovação, indo parar no clube nordestino com uma valorização salarial de 30% e um contrato de dois anos, o mesmo que havia pedido no Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Everton Ribeiro na foto do anúncio (Foto: Divulgação/EC Bahia)

Em texto, Everton Ribeiro se declara ao Bahia

Há um ano, o Bahia abria as portas pra mim. Há um ano, minha vida saiu do eixo, e não poderia ter parado em um lugar melhor.

Do mesmo jeito que, hoje, me apresentei para o início de mais uma temporada, um mundo se apresentava pra mim nesse mesmo dia. O mundo que é o Bahia.

O Bahia me abraçou. A Bahia me abraçou. Recebeu a minha família, a encheu de amor, de afeto, de axé. Não teve um desses 365 dias em que eu levantei e não me senti grato pela decisão que tomei.

Tínhamos muito a provar. Eu e o clube. Acho que mostramos muitas coisas para quem duvidou. Ao ver a coincidência das datas, me senti de alma lavada e energias renovadas.

O ano de 2025 é fundamental para este clube e nossa missão é, desde o primeiro dia, fazer de tudo para que os torcedores sintam a mesma energia que encontramos ao voltar ao trabalho. Foi assim que, por exemplo, eu consegui não perder um jogo por lesão no Brasileiro. Com trabalho.

Viver fora do eixo é escrever as histórias com orgulho e força de vontade redobrados. Há um ano, eu escolhi essa vida. Não havia escolha melhor a ser feita. Bora, Bahêa!

➡️Hulk, do Atlético-MG, e Camila Ângelo dão nova festa para celebrar casamento

Números pelo Flamengo

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017. Em poucos anos se tornou capitão da equipe, supercampeão e ídolo do clube. Ao todo, foram 394 jogos, 61 assistências, 46 gols e 11 títulos conquistados: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Cariocas.

continua após a publicidade

Ao fim de contrato, Everton Ribeiro assinou com o Bahia. Antes de deixar o clube, ele recebeu homenagem da diretoria. Na cerimônia, Everton recebeu uma placa comemorativa, medalhas personalizadas e posou para fotos ao lado da família e dos 11 títulos que conquistou durante a passagem pelo Flamengo.