Campeão brasileiro pelo Botafogo detona ex-técnico: ‘Horroroso’

Acusado de promover um "motim" entre jogadores para a saída de Bruno Lage do comando técnico do Botafogo, o ex-lateral Rafael abriu o jogo sobre os boatos e não pegou leve nas críticas ao ex-técnico alvinegro. Contratado em 2021, o lateral disputou algumas partidas na conquista da Série B e ergueu a taça do Brasileirão 2024, mas escolheu pendurar as chuteiras após passar por uma dura sequência de lesões.

- O Tiquinho era o nosso melhor jogador, na época. E aí eu acho que o Lage não botava o Tiquinho com Diego Costa. Eu, assim, sinceramente, acho o Lage muito mau treinador. Eu acho que ele é horroroso. Não tô mentindo, não. Acho ele muito mau treinador. Eu não trabalhei com ele. Então, assim, não dá pra falar… O que eu via, eu achava ele muito ruim, assim, nos treinos e tal. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu sou assim, eu falo. É o que eu achava, o que eu via, entendeu? Acho ele muito mau treinador. Só que, tipo assim, eu não sou o que decidia - começou Rafael sobre Bruno Lage, antes de completar:

– Porra, fiquei muito puto. Não tava nem jogando, pô. Sou o culpado de quê? Me fala. Tá maluco? A pessoa que não está nem jogando pode ser o líder do motim? Posso falar assim “podia colocar o Tiquinho”, mas eu ser o líder do motim sem jogar bola? Eu nem trabalhei com ele, pô. Nossa, eu fiquei muito puto. Eu botei no Instagram. Eu fiquei muito puto, pô. Como é que eu ia mandar um cara embora que eu nem treinei, pô? Entendeu? Eu poderia ser o porta-voz pra falar sobre. Mas mandar ele embora, eu não treinei com ele, pô. Eu não conheci o Lage – concluiu o ex-jogador do Botafogo.

Jogando pelo Botafogo, Rafael se aposentou do futebol aos 34 anos após sofrer muito com uma dura sequência de lesões incluindo uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo e uma lesão no tendão patelar no joelho esquerdo.