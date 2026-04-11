Jogador da Seleção revela desejo de jogar pelo Corinthians: 'Apaixonado'

Faltam pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo de 2026, marcado para o dia 11 de junho. Às vésperas do Mundial, a Cazé TV realiza o programa "Um dia com", que produz uma série de entrevistas com destaques da Seleção Brasileira no futebol europeu. O programa mais recente teve a participação do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, e foi ao ar na última sexta-feira (10).

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Durante o episódio, o atual jogador dos Gunners revelou o desejo de jogador pelo Corinthians. O atleta é revelado pelo Ituano e deixou o Brasil ainda muito jovem para jogar pelo clube londrino. Em um possível retorno ao país, Martinelli deixou claro o interesse de defender o Timão.

— Imagina ganhar a Champions League, a Premier League e a Copa do Mundo? Aí eu vou para o Corinthians! Eu nasci no Parque São Jorge desde pequenininho, comecei com 6 anos lá. É meu time do coração, time do coração do meu pai. Sempre fui apaixonado pelo Corinthians — iniciou o jogador, antes de completar.

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— Sinto saudade do Brasil. Às vezes você quer só fazer alguma coisa com seus amigos, sua família… Essa é uma coisa que pega bastante. Sonho com a Champions e a Copa, mas eu quero ganhar muito a Premier League também. E uma Libertadores com o Coringão — concluiu.

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Temporada de Martinelli no Arsenal

A presença constante na Seleção Brasileira tem por trás a grande temporada que o brasileiro tem feito nos Gunners. Nesta temporada da Champions League, ele está a apenas um gol de se tornar o maior artilheiro do Arsenal em uma única edição do torneio europeu. O título pertence a Thierry Henry, ídolo do clube.

— É um sonho. Eu e meu pai sempre tivemos esse sonho, desde quando eu era pequenininho, a gente sempre acompanhou a Champions, então é muito gratificante hoje estar num clube como o Arsenal, estar podendo jogar uma Champions e estar fazendo um grande torneio, não só eu particularmente, mas é continuar trabalhando, a gente sabe que é muito difícil de ganhar essa competição, mas a gente confia no nosso trabalho e na nossa equipe — iniciou Martinelli, antes de completar.

— É muito orgulho, é continuar trabalhando. Não conquistei nada ainda. Com certeza quero passar essa marca dele para colocar o meu nome na história também do clube, da Champions. Tô muito feliz com o momento, quero marcar no mínimo 2, 3 gols para dar uma margem — concluiu.

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Arsenal na Champions League

Os Gunners estão nas quartas de final do torneio e são um dos favoritos na disputa pelo título europeu. Na atual fase do torneio, a equipe enfrenta o Sporting, de Portugal. O primeiro jogo do confronto aconteceu na última terça-feira (7), no Estádio José Alvalade, com vitória do time inglês por 1 a 0.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. Para a ocasião, o time inglês joga apenas por um empate para avançar para a semifinal da Champions League.