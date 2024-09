Wide receiver do San Francisco 49ers da NFL foi baleado no peito durante uma tentativa de assalto (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro

No último sábado (31), Ricky Pearsall, wide receiver do San Francisco 49ers da NFL, foi baleado no peito durante uma tentativa de assalto em uma praça pública no centro de São Francisco. Segundo o Departamento de Polícia da cidade, o jogador reagiu fisicamente ao assaltante e ambos foram levados ao hospital feridos. De acordo com sua equipe, Pearsall está em 'condição séria, mas estável'.

Ricky Pearsall foi a 31ª escolha do draft da NFL para o San Francisco (Foto: Reprodução)

Pearsall estava em uma sessão de autógrafos e depois foi para a praça Union Square, no centro de San Francisco, onde ocorreu a tentativa de assalto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um chamado de emergência foi acionado às 15h38, informando barulhos de tiro a uma quadra de distância da praça. A polícia de São Francisco prender um jovem de 17 anos, suspeito de atentar contra a vida de Ricky.

Ricky Pearsall, jovem norte-americano de 23 anos, foi a 31ª escolha do draft da NFL para o San Francisco 49ers. O jogador acabou sofrendo uma lesão que o deixou fora das três partidas da pré-temporada dos Niners.