Falcons x Buccaneers: veja horário e onde assistir ao jogo da semana cinco da NFL

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Semana cinco da NFL terá um grande clássico para abrir a rodada. O Atlanta Falcons recebe o Tampa Bay Buccaneers, nesta quinta-feira (3), às 21h15, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Georgia. A partida terá transmissão da ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass.

As duas equipes entraram na temporada como favoritas na divisão, mas quem despontou foi o Tampa Bay Buccaneers, com 3-1 de campanha. Liderados pelo QB Baker Mayfield, os Bucs tiveram grandes vitórias contra os Commanders, Lions e Eagles. Único ponto preocupante do time na derrota por 26 a 7 contra o Denver Broncos, onde a defesa e a linha ofensiva deixaram a desejar.

No lado dos Falcons, o time pegou um calendário complicado, mas conseguiu uma grande vitória, fora de casa, contra o Philadelphia Eagles e uma boa atuação na derrota contra o Kansas City Chiefs, atuais campeões. Pórem, o time ainda mostra sinais de desconexção, como nas derrotas contra o Pittsburgh Steelers e na vitória com emoção contra o New Orleans Saints. Vencer os Buccaneers será importante, por igualar a campanha e o critério de desempate pelo título da NFC Sul.

(Foto: Kevin C. Cox / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccanners

Semana cinco da NFL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 03 de setembro de 2024, às 21h15m (de Brasília);

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass