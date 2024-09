Baile dos Ravens, Vikings seguem invictos e mais! Veja os resultados de domingo (29) da NFL

Lamar Jackson em ação pelos Ravens (Foto: Patrick Smith / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 16:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais um domingo de NFL chegou ao fim. A quarta semana da maior liga de futebol americano foi recheada de grande jogos, mesmo sem nem ter chegado ao fim. Os grandes destaques foram as atuações impressionantes dos Ravens e dos Buccaneers e o clássico entre Vikings e Packers.

Nesta segunda-feira (30), dois jogos fecham a rodada. Às 20h30, o Miami Dolphins recebe o Tenneesse Titans, no Hard Rock Stadium. Logo depois, às 21h15, o Seattle Seahawks visita o Detroit Lions, no Ford Field.

🏈 (2-2) BALTIMORE RAVENS 35 X 10 BUFFALO BILLS (3-1)

No jogo do horário nobre, o Baltimore Ravens atropelou o Buffalo Bills em um resultado impressionante. O ataque do time comandado por Lamar Jackson anotou 21 pontos no primeiro tempo e a defesa fez um bom trabalho ao anular Josh Allen e companhia, que só marcaram com um field goal.

Na segunda parte da partida, os Bills até ensaiaram uma reação, iniciada por Allen, que fez uma grande passe e na jogada seguinte, Ty Johnson diminuiu o placar. Porém, na campanha seguinte da equipe de Buffalo, o QB da equipe sofreu um fumble. Com o turnover, os Ravens aproveitaram e marcaram mais sete pontos. No final, ainda teve tempo para mais um touchdown de Baltimore para sacramentar a vitória por 35 a 10.

🏈 (3-1) TAMPA BAY BUCCANEERS 33 X 16 PHILADELPHIA EAGLES (2-2)

No Raymond James Stadium, os Bucs aproveitaram o fator casa e conseguiram uma vitória importantíssima contra os Eagles. Baker Mayfield teve mais uma grande atuação na temporada, com dois touchdowns e 347 jardas aéreas. No lado de Philly, a atuação ruim da defesa e do ataque preocupam mais ainda a torcida, que já pedem a demissão de Nick Siriani, técnico do time.

🏈 (2-2) GREEN BAY PACKERS 29 X 31 MINNESOTA VIKINGS (4-0)

No grande clássico da NFC Norte, os Vikings seguem invictos. A equipe de Minnesota fez um primeiro tempo perfeito, vencendo por 28 a 7. Para os Packers, o retorno de Jordan Love não foi como o esperado, já que o quarterback teve três interceptações. Além do QB, o kicker Brayden Narveson foi ponto negativo ao errar dois field goals.

A partida estava 28 a 7 no último quarto e os Vikings relaxaram, o que quase custou a partida. Os Packers marcaram 22 pontos e quase empataram a partida, mas não deu tempo. Vitória de Minnesota por 31 a 29 e invencibilidade mantida.

🏈 CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DA SEMANA 4 DA NFL:

(1-3) New York Giants 15 x 20 Dallas Cowboys (2-2)

(1-3) Carolina Panthers 24 x 34 Cincinnati Bengals (1-3)

(2-2) Atlanta Falcons 26 x 24 New Orleans Saints (2-2)

(3-1) Houston Texans 24 x 20 Jacksonville Jaguars (0-4)

(2-2) New York Jets 9 x 10 Denver Broncos (2-2)

(2-2) Indianapolis Colts 27 x 24 Pittsburgh Steelers (3-1)

(2-2) Chicago Bears 24 x 18 Los Angeles Rams (1-3)

(2-2) San Francisco 49ers 30 x 13 New England Patriots (1-3)

(1-3) Arizona Cardinals 14 x 42 Washington Commanders (3-1)

(2-2) Los Angeles Chargers 10 x 17 Kansas City Chiefs (4-0)

(2-2) Las Vegas Raiders 20 x 16 Cleveland Browns (1-3)

CLASSIFICAÇÃO DAS DIVISÕES DA NFL

NFC Leste:

1º Washignton Commanders (3-1)

2º Dallas Cowboys (2-2)

3º Philadelphia Eagles (2-2)

4º New York Giants (1-3)

NFC Oeste:

1º Seattle Seahawks (3-0)*

2º San Francisco 49ers (2-2)

3º Los Angeles Rams (1-3)

4º Arizona Cardinals (1-3)

NFC Norte:

1º Minnesota Vikings (4-0)

2º Detroit Lions (2-1)*

3º Chicago Bears (2-2)

4º Green Bay Packers (2-2)

NFC Sul:

1º Tampa Bay Buccaneers (3-1)

2º Atlanta Falcons (2-2)

3º New Orleans Saints (3-2)

4º Carolina Panthers (1-3)

AFC Leste:

1º Buffalo Bills (3-1)

2º New York Jets (2-2)

3º Miami Dolphins (1-2)*

4º New England Patriots (1-3)

AFC Oeste:

1º Kansas City Chiefs (4-0)

2º Los Angeles Chargers (2-2)

3º Denver Broncos (2-2)

4º Las Vegas Raiders (2-2)

AFC Norte:

1º Pittsburgh Steelers (3-1)

2º Baltimore Ravens (2-2)

3º Cleveland Browns (1-3)

4º Cincinnati Bengals (1-3)

AFC Sul:

1º Houston Texans (3-1)

2º Indianapolis Colts (2-2)

3º Tennessee Titans (0-3)*

4º Jacksonville Jaguars (0-4)