Jogador brasileiro revela desentendimento com Jorge Jesus

Na última semana, Jonas, ex-Grêmio e ídolo do Benfica, revelou um desentendimento com Jorge Jesus. Segundo o brasileiro, o treinador o expulsou de um treinamento do time português.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em entrevista ao podcast Além do Tatame, o ex-atacante explicou que o treinador o expulsou de um treino após Jonas dar uma entrada violenta em um jogador da base.

—A gente fez um amistosos contra os juniores e estávamos tomando um sacode dos moleques. E aí fui dar uma entrada assim. Estava meio nervoso e dei uma entrada no volante de carrinho. Quase torci o tornozelo dele. Ainda bem que não. Aí na hora, ele (Jorge Jesus) falou: `Sai, pode sair do treino´. Não entendi nada.— Disse o brasileiro.

continua após a publicidade

Quando chegou ao vestiário, Jonas conversou com um colega de time que o acalmou.

—Fui para o vestiário e falei que o Jesus me tirou do treino porque dei uma entrada forte. Ai ele falou: ‘Ah não, ele gosta de fazer isso nos primeiros treinos para se impor pra nós jogadores'. — Completou o jogador.

Jonas afirmou que o desentendimento, porém, não durou muito. No dia seguinte, os dois tiveram uma conversa a sós e se resolveram.

➡️Rodrygo de fora: Torcedores criticam escolha de Ancelotti no Real Madrid

Jonas está aposentado desde 2019 e é considerado ídolo do Benfica. No Brasil, Jonas tem passagens marcantes pelo Grêmio e Santos. No Porto-Alegrense, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2010.

continua após a publicidade

Cotado para Seleção Brasileira, Jorge Jesus é demitido do Al-Hilal

Alvo da Seleção Brasileira, o técnico Jorge Jesus foi demitido do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no início de maio, após a eliminação para o Al-Ahli, na semifinal da Champions da Ásia. Com isso, o treinador teria caminho livre para assinar contrato com a CBF após a saída de Dorival Júnior.

Após uma temporada mágica em 2023/24, Jesus não conseguiu repetir os bons resultados em seu segundo ano consecutivo. Apesar do português ter vencido a Supercopa Saudita, o Al-Hilal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e ocupa a vice-liderança da Saudi Pro League.

A nível continental, o baque diante do rival local pesou na decisão da diretoria saudita. O Crescente foi derrubado pelo por 3 a 1, com direito a gol de Roberto Firmino, e deu adeus à competição na fase semifinal. No lugar do "Mister", Mohammad Al-Shalhoub assumirá até o fim da temporada.