Jogada de titular do Palmeiras repercute entre torcedores do Flamengo: 'Impressionante'

Contando com o apoio de sua torcida, o Palmeiras segue empatando sem gols com o Vitória, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19). Já na reta final da primeira etapa, o jovem Allan fez uma belíssima jogada e por pouco não serviu o atacante Bruno Rodrigues. Após o lance, os torcedores do Flamengo se impressionaram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Web reage à mudança que afeta título do Flamengo ou Palmeiras: 'Que tragédia'

Com poucas oportunidades na primeira etapa, o Palmeiras aproveitou o talento individual do jovem atacante e por muito pouco não abriu o placar contra o Vitória. Quando o cronômetro marcava 34 minutos, Allan recebeu pela direita, encarou a marcação e cruzou com perigo para Bruno Rodrigues, que não conseguiu completar para o gol.

O lance também chamou atenção dos torcedores do Flamengo, rival direto do Palmeiras na luta pelos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Nas redes sociais, os rubro-negros destacaram o talento do jovem Allan. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado parcial, o Palmeiras segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com dois pontos a menos que o Flamengo. Já o Vitória, vai somando um ponto importante na luta contra o rebaixamento, mas segue na zona da degola, empatado em pontos com o Santos.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Allan em ação pelo Palmeiras no Brasileirão (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Como está a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entre Flamengo e Palmeiras está acirrada, mas com o Flamengo em vantagem no momento. Atualmente, após 33 rodadas jogadas por ambos os times, o Flamengo lidera a tabela com 71 pontos (21 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, saldo de gols +48), enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança com 68 pontos (21 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, saldo de gols +29).

continua após a publicidade

Nova lesão de Pedro divide torcedores do Flamengo: 'Só existe uma'

Com 5 rodadas restantes para o fim do torneio, que termina em 7 de dezembro, os dois times já tiveram seus dois confrontos diretos. Ou seja, com a atual vantagem de três pontos, o Flamengo depende só de si para erguer a taça, enquanto o Palmeiras precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços do rival.

Jogos restantes no Brasileirão

Flamengo:

19/11: Fluminense (fora) – Clássico regional contra o 7º colocado

22/11: Red Bull Bragantino (casa) – 8º colocado

25/11: Atlético-MG (fora) – 10º colocado

03/12: Ceará (casa) – 12º colocado

07/12: Mirassol (fora) – 4º colocado

Palmeiras:

19/11: Vitória (casa) – 17º colocado

22/11: Fluminense (casa) – 7º colocado

25/11: Grêmio (fora) – 14º colocado

03/12: Atlético-MG (fora) – 10º colocado

07/12: Ceará (fora) – 12º colocado

Além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima (Peru), o que pode influenciar o desgaste físico e o foco nas rodadas seguintes.