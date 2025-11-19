Escalação do Palmeiras: Abel muda o meio-campo e deixa Roque e Gómez no banco
Alviverde recebe o Vitória no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (19), em partida antecipada da 37ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Com o retorno de vários desfalques, Abel Ferreira altera a escalação do Palmeiras para a partida contra o Vitória, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Andreas Pereira e Allan retornam ao time titular após cumprirem suspensão automática na última rodada.
CBF confirma arbitragem feminina na final da Copa do Brasil entre Ferroviária e Palmeiras
Futebol Feminino
Bahia vence concorrência de Flamengo e Palmeiras e contrata joia do Resende
Futebol Nacional
Joia do Palmeiras explica saída do City rumo à Espanha: ‘Minha ideia era ficar’
Futebol Internacional
+ Convocados do Palmeiras retornam ao país e serão avaliados fisicamente antes de jogo do Brasileirão
O sistema defensivo terá um trio de zagueiros formado por Murilo, Bruno Fuchs e Micael. No meio-campo estarão Allan, Andreas Pereira, Maurício, Veiga e Jefté. O ataque será composto por Bruno Rodrigues e Flaco López, artilheiro do time na temporada.
Os jogadores que serviram suas respectivas seleções na véspera do confronto contaram com voos fretados para retornar ao Brasil ainda na manhã desta quarta-feira e estão à disposição de Abel no banco de reservas.
O goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho seguem sob cuidados do departamento médico e desfalcam o time nesta partida, que marca a estreia do novo terceiro uniforme. Com padrão de listras horizontais, a novidade mantém as tradicionais cores verde e branco e traz uma gola polo.
O Palmeiras deixou a liderança após a derrota para o Santos na Vila Belmiro e viu o Flamengo abrir três pontos de vantagem, com cinco jogos para o término da competição. Antes da viagem a Lima, o time recebe o Fluminense no fim de semana e encerra a sequência contra o Grêmio, no Sul do país.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Micael, Bruno Fuchs e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Raphael Veiga e Jefté; Bruno Rodrigues e Flaco López.
Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo, Piquerez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Flaco López e João Castanheira (auxiliar).
Já o Vitória de Jair Ventura vai a campo com: Thiago Couto; Camutanga, Lucas Halter e Edu; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon: Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo López.
Aniversário do Allianz Parque
Em comemoração aos 11 anos do Allianz Parque, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a cofundadora e presidente do Conselho da WTorre participarão de uma homenagem no gramado antes do aquecimento dos atletas.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias