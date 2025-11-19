Com o retorno de vários desfalques, Abel Ferreira altera a escalação do Palmeiras para a partida contra o Vitória, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Andreas Pereira e Allan retornam ao time titular após cumprirem suspensão automática na última rodada.

O sistema defensivo terá um trio de zagueiros formado por Murilo, Bruno Fuchs e Micael. No meio-campo estarão Allan, Andreas Pereira, Maurício, Veiga e Jefté. O ataque será composto por Bruno Rodrigues e Flaco López, artilheiro do time na temporada.

Os jogadores que serviram suas respectivas seleções na véspera do confronto contaram com voos fretados para retornar ao Brasil ainda na manhã desta quarta-feira e estão à disposição de Abel no banco de reservas.

O goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho seguem sob cuidados do departamento médico e desfalcam o time nesta partida, que marca a estreia do novo terceiro uniforme. Com padrão de listras horizontais, a novidade mantém as tradicionais cores verde e branco e traz uma gola polo.

O Palmeiras deixou a liderança após a derrota para o Santos na Vila Belmiro e viu o Flamengo abrir três pontos de vantagem, com cinco jogos para o término da competição. Antes da viagem a Lima, o time recebe o Fluminense no fim de semana e encerra a sequência contra o Grêmio, no Sul do país.

Vitor Roque desfalca a escalação titular do Palmeiras após servir a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Micael, Bruno Fuchs e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Raphael Veiga e Jefté; Bruno Rodrigues e Flaco López.

Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo, Piquerez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Flaco López e João Castanheira (auxiliar).

Já o Vitória de Jair Ventura vai a campo com: Thiago Couto; Camutanga, Lucas Halter e Edu; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon: Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo López.

Aniversário do Allianz Parque

Em comemoração aos 11 anos do Allianz Parque, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a cofundadora e presidente do Conselho da WTorre participarão de uma homenagem no gramado antes do aquecimento dos atletas.