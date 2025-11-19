Web reage à mudança que afeta título do Flamengo ou Palmeiras: 'Que tragédia'
Globo pode perder decisão do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (18), a CBF definiu que Flamengo e Palmeiras, principais postulantes ao título do Brasileirão, disputarão seus últimos jogos na competição no mesmo dia e horário. A tabela detalhou que estes jogos da 38ª rodada não serão transmitidos pela TV Globo (em canal aberto).
Brasileirão: IA aponta resultado de Grêmio x Vasco com polêmica
Fora de Campo
Técnico do Mirassol revela recado a Filipe Luís, do Flamengo: ‘Não deixa’
Fora de Campo
Globo pode perder decisão entre Flamengo e Palmeiras; entenda
Fora de Campo
A notícia gerou grande repercussão na internet, justamente por se tratar de um título do Campeonato Brasileiro, que caso seja selado somente na última rodada, pode ser decidido sem que haja transmissão na Globo, a mais tradicional emissora do país.
Na rodada final, a partida entre Mirassol e Flamengo será exibida exclusivamente pelo Amazon Prime, enquanto Ceará x Palmeiras terá transmissão da Record, com exibição simultânea na CazéTV e Premiere.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como está a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entre Flamengo e Palmeiras está acirrada, mas com o Flamengo em vantagem no momento. Atualmente, após 33 rodadas jogadas por ambos os times, o Flamengo lidera a tabela com 71 pontos (21 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, saldo de gols +48), enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança com 68 pontos (21 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, saldo de gols +29).
Com 5 rodadas restantes para o fim do torneio, que termina em 7 de dezembro, os dois times já tiveram seus dois confrontos diretos. Ou seja, com a atual vantagem de três pontos, o Flamengo depende só de si para erguer a taça, enquanto o Palmeiras precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços do rival.
Jogos restantes
Flamengo:
19/11: Fluminense (fora) – Clássico regional contra o 7º colocado
22/11: Red Bull Bragantino (casa) – 8º colocado
25/11: Atlético-MG (fora) – 10º colocado
03/12: Ceará (casa) – 12º colocado
07/12: Mirassol (fora) – 4º colocado
Palmeiras:
19/11: Vitória (casa) – 17º colocado
22/11: Fluminense (casa) – 7º colocado
25/11: Grêmio (fora) – 14º colocado
03/12: Atlético-MG (fora) – 10º colocado
07/12: Ceará (fora) – 12º colocado
Além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima (Peru), o que pode influenciar o desgaste físico e o foco nas rodadas seguintes.
- Matéria
- Mais Notícias