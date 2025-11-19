Web reage à mudança que afeta título do Flamengo ou Palmeiras: 'Que tragédia'

Nesta terça-feira (18), a CBF definiu que Flamengo e Palmeiras, principais postulantes ao título do Brasileirão, disputarão seus últimos jogos na competição no mesmo dia e horário. A tabela detalhou que estes jogos da 38ª rodada não serão transmitidos pela TV Globo (em canal aberto).

A notícia gerou grande repercussão na internet, justamente por se tratar de um título do Campeonato Brasileiro, que caso seja selado somente na última rodada, pode ser decidido sem que haja transmissão na Globo, a mais tradicional emissora do país.

Na rodada final, a partida entre Mirassol e Flamengo será exibida exclusivamente pelo Amazon Prime, enquanto Ceará x Palmeiras terá transmissão da Record, com exibição simultânea na CazéTV e Premiere.

Como está a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro 2025 entre Flamengo e Palmeiras está acirrada, mas com o Flamengo em vantagem no momento. Atualmente, após 33 rodadas jogadas por ambos os times, o Flamengo lidera a tabela com 71 pontos (21 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, saldo de gols +48), enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança com 68 pontos (21 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, saldo de gols +29).

Com 5 rodadas restantes para o fim do torneio, que termina em 7 de dezembro, os dois times já tiveram seus dois confrontos diretos. Ou seja, com a atual vantagem de três pontos, o Flamengo depende só de si para erguer a taça, enquanto o Palmeiras precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços do rival.

Jogos restantes

Flamengo:

19/11: Fluminense (fora) – Clássico regional contra o 7º colocado

22/11: Red Bull Bragantino (casa) – 8º colocado

25/11: Atlético-MG (fora) – 10º colocado

03/12: Ceará (casa) – 12º colocado

07/12: Mirassol (fora) – 4º colocado

Palmeiras:

19/11: Vitória (casa) – 17º colocado

22/11: Fluminense (casa) – 7º colocado

25/11: Grêmio (fora) – 14º colocado

03/12: Atlético-MG (fora) – 10º colocado

07/12: Ceará (fora) – 12º colocado

Além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima (Peru), o que pode influenciar o desgaste físico e o foco nas rodadas seguintes.