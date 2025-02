João Guilherme deixa Paramount+ para assumir transmissões da FlaTV

O narrador João Guilherme passa por um período de transição na carreira. Nesta quarta-feira (12), o comunicador se despediu da Paramount+ após dois anos de transmissões na plataforma de streaming. A saída foi motivada por uma proposta de assumir o papel principal das transmissões da FlaTV, canal oficial do Flamengo. A informação foi dada primeiramente pelo portal "LeoDias" e confirmada pelo Lance!.

Durante o período na Paramount+, João Guilherme foi a voz principal das transmissões da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Identificado com a torcida do Flamengo, ele agora, irá participar do projeto de reformulação da FlaTV.

O Lance! entrou em contato com o narrador para confirmar a chegada a plataforma rubro-negra, mas não obteve resposta. Contudo, internamente a contratação de João Guilherme é dada como certa por profissionais do canal.

Mudanças na FlaTV

Conforme apurou o Lance!, a nova direção do clube promove uma reformulação interna no serviço de streaming. Determinado cenário, inclui saídas e chegadas de novos profissionais, como o narrador João Guilherme.

A mudança principal, que está em cheque, é a possível saída da produtora "Play Rec" do comando das operações da plataforma. A empresa tem contrato com o clube até o fim de março deste ano. Vale destacar, que a parceria deveria ter terminado em dezembro do ano passado, mas o vínculo foi estendido por mais três meses.

O período foi solicitado pela nova diretoria por ser um momento de transição. A nova gestão preferiu dar prioridade a reformulação de outros departamentos dentro do clube antes de definir o futuro da plataforma de streaming. Ainda existe a possibilidade de uma renovação de vínculo, mas o cenário neste momento é de incerteza.