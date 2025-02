Em uma ação coordenada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a cidade se organiza para o confronto entre Flamengo e Botafogo nesta quarta-feira (12), no Maracanã, às 21h30. O duelo do Campeonato Carioca promete grande movimentação na área.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Flamengo x Botafogo no Maracanã causará esquema especial no RJ (foto: Divulgação/Prefeitura)

A partir das 18h30, várias ruas próximas ao estádio serão fechadas, e a restrição de estacionamento começará às 10h, estendendo-se até 1h30 do dia seguinte. Painéis de mensagens variáveis orientarão sobre os fechamentos e alternativas de deslocamento.

A operação, visando a fluidez do trânsito e a segurança dos fãs, incluirá bloqueios de vias e proibição de estacionamento em locais específicos, além de rotas alternativas para condutores.

continua após a publicidade

➡️ Vidente prevê Flamengo x Botafogo de ‘superação emocional’ e ‘estratégias inovadoras’

🚫Ruas que serão interditadas

Das 18h30 até 1h30 do dia seguinte

– Rua Professor Eurico Rabelo;

– Rua Artur Menezes;

– Rua Conselheiro Olegário;

– Rua Isidro de Figueiredo;

– Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Professor Eurico Rabelo;

– Av. Rei Pelé, duas faixas no sentido Centro, da Av. Professor Manoel de Abreu até a altura do Museu do Índio;

– Av. Maracanã, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado.

Das 23h10 até 1h30 do dia seguinte

– Av. Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Rei Pelé.

– Rua Dona Zulmira, entre a Av. Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier.

continua após a publicidade

🚗Rotas alternativas

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: Utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, Rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Doutor Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba, Rua Mariz e Barros e, em seguida, Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: Utilizar a Rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a Rua Conde de Bonfim e a Rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a Rua Visconde de Niterói.

🚏Estacionamento

Das 10h até 1h30 do dia seguinte

– Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo;

– Rua Isidro de Figueiredo;

– Rua Artur Menezes;

– Rua Conselheiro Olegário;

– Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo.