Neste domingo (16), a partir das 19h (de Brasília), o Cristo Redentor será iluminado nas cores verde e amarela para celebrar a conquista do tenista brasileiro João Fonseca, que venceu o argentino Fernando Cerúndolo na final do ATP 250 de Bueno Aires. A iniciativa da iluminação é do Núcleo Esporte e Fé, vinculado ao Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca é ovacionado no Rio Open após título do ATP 250 de Buenos Aires

➡️ Quanto João Fonseca garantiu de premiação pelo título do ATP de Buenos Aires

Antes da final, ele ocupava a 74ª posição no ranking mundial, apenas uma acima do paranaense Thiago Wild. Com o título, Fonseca soma 250 pontos e sobe para o 68º lugar no ranking. Além disso, ele se torna o brasileiro mais jovem a disputar uma final de torneio ATP, marcando seu nome na história do tênis nacional.

🎾Serviço:

Iluminação do monumento ao Cristo Redentor em verde e amarelo pela vitória do tenista brasileiro João Fonseca na final do Aberto de Buenos Aires

📆Data: 16 de fevereiro de 2025

🕐Horário: 19h

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca conquista ATP de Buenos Aires e ganha homenagem do Cristo Redentor

João Fonseca derrotou Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6(1) e conquistou seu primeiro título de ATP em Buenos Aires. Com uma atuação segura e dominante, o brasileiro superou o número 1 da Argentina e confirmou sua superioridade técnica ao longo da final. Com o triunfo, Fonseca entra para a história como o 15º tenista brasileiro a vencer um torneio do circuito ATP.

continua após a publicidade