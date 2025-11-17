Flamengo ultrapassa Palmeiras, e Mauro Cezar questiona: 'Castigo?'
Equipe de Filipe Luís abre três pontos na liderança do Brasileirão
Após cumprir seu papel, vencendo o Sport por 5 a 1, o Flamengo ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança do Brasileirão. A equipe alviverde foi derrotada pelo Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. Bastante desfalcado, principalmente em função da Data Fifa, Abel Ferreira teve dificuldades contra o Peixe.
Justamente por isso, o jornalista Mauro Cezar questionou se a derrota do Palmeiras, cedendo a liderança para o Flamengo, seria uma espécie de castigo. Confira a opinião;
Mauro Cezar, em sua coluna
Desfalcado pela Data Fifa, durante a qual teve de jogar por causa da mudança no calendário feita pela CBF, o Palmeiras, que na época da alteração elogiou a medida tomada pela entidade, perdeu para o Santos (1 a 0), que saiu da zona de rebaixamento.
Com duas derrotas seguidas, o Palmeiras já não depende mais de si para ser campeão brasileiro. E o mais irônico, é que o time jogou desfalcado, durante a data Fifa, em função da mudança no calendário feita pela CBF, espremendo a Série A empurrando a Copa do Brasil para dezembro. Alteração, não esqueçamos, que o clube, oficialmente, elogiou. Castigo?
Como mudanças no calendário afetaram o Palmeiras na corrida pelo título, contra o Flamengo
O Palmeiras viu algumas decisões impactarem a corrida pelo título, agora com o Flamengo na dianteira a cinco rodadas do fim do Brasileirão. Entre elas, está o adiamento do clássico para novembro por causa do Mundial de Clubes, o que levou a equipe a entrar em campo na Vila Belmiro com onze desfalques e apenas sete opções de linha no banco. ➡️ Confira mais na análise de Vitor Palhares, setorista do Palmeiras no Lance!
Brasileirão se aproxima do fim
O Campeonato Brasileiro passa a ter, enfim, todos os clubes com o mesmo número de partidas disputadas e, paralelamente, começa a delinear o cenário de possíveis classificados para a Libertadores, rebaixados, equipes que irão à Sul-Americana e, sobretudo, o favorito ao título nacional de 2025.
