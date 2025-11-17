Ronaldo Fenômeno e sua esposa Celina Locks demonstraram afeto durante a festa de encerramento do Galácticos Open 2025, torneio beneficente de tênis. O evento ocorreu no sábado (15) na residência do ex-jogador em São Paulo, reunindo celebridades como José Loreto, que esteve acompanhado da filha Bella, além da dupla Marcos e Belutti e do jornalista Felipe Andreoli.

A estrutura completa para as partidas do Galácticos Open e para a festa foi montada na mansão de Ronaldo em São Paulo.

O anfitrião participou ativamente das partidas de tênis realizadas no último dia do torneio, exibindo suas habilidades nas quadras. Após as competições esportivas, a celebração continuou com uma festa onde o casal foi visto trocando carinhos.

Ronaldo promoveu um torneio de tênis beneficente em sua mansão (Foto: Reprodução)

Ronald, filho de Ronaldo com a ex-jogadora Milene Domingues, teve papel de destaque no evento. Além de participar de uma partida de tênis, ele assumiu a função de DJ durante a comemoração de encerramento, animando os convidados e incentivando seu pai a se aventurar na pista de dança.

O torneio, que se estendeu por vários dias, teve se encerrou neste sábado (15). Durante a festa final, Ronald comandou o som e transformou o ambiente em uma animada pista de dança, onde Ronaldo Fenômeno mostrou que suas habilidades vão além dos campos de futebol.