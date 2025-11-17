Ronaldo Fenômeno e Celina Locks trocam beijos em torneio de tênis
Casal demonstrou afeto durante encerramento de torneio beneficente
- Matéria
- Mais Notícias
Ronaldo Fenômeno e sua esposa Celina Locks demonstraram afeto durante a festa de encerramento do Galácticos Open 2025, torneio beneficente de tênis. O evento ocorreu no sábado (15) na residência do ex-jogador em São Paulo, reunindo celebridades como José Loreto, que esteve acompanhado da filha Bella, além da dupla Marcos e Belutti e do jornalista Felipe Andreoli.
Flamengo ultrapassa Palmeiras, e Mauro Cezar questiona: ‘Castigo?’
Fora de Campo
Leitura labial mostra Rayssa Leal ‘falando sozinha’ na final do STU Rio
Fora de Campo
Alerta para Ancelotti, jornalistas apontam nova seleção sensação da Copa
Fora de Campo
A estrutura completa para as partidas do Galácticos Open e para a festa foi montada na mansão de Ronaldo em São Paulo.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O anfitrião participou ativamente das partidas de tênis realizadas no último dia do torneio, exibindo suas habilidades nas quadras. Após as competições esportivas, a celebração continuou com uma festa onde o casal foi visto trocando carinhos.
Ronald, filho de Ronaldo com a ex-jogadora Milene Domingues, teve papel de destaque no evento. Além de participar de uma partida de tênis, ele assumiu a função de DJ durante a comemoração de encerramento, animando os convidados e incentivando seu pai a se aventurar na pista de dança.
O torneio, que se estendeu por vários dias, teve se encerrou neste sábado (15). Durante a festa final, Ronald comandou o som e transformou o ambiente em uma animada pista de dança, onde Ronaldo Fenômeno mostrou que suas habilidades vão além dos campos de futebol.
- Matéria
- Mais Notícias