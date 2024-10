Isaquias Queiroz lamenta morte de jovens remadores

Isaquias Queiroz em ação nos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 17:59 • Rio de Janeiro

O campeão olímpico Isaquias Queiroz lamentou a morte dos jovens remadores em acidente ocorrido no último domingo (20), na BR-376, em Guaratuba, na divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Conforme informou a Prefeitura de Pelotas, sete das nove vítimas eram atletas do "Projeto Remar para o Futuro". A delegação da equipe de Pelotas retornava para casa após a disputa do Campeonato Brasileiro Unificado, em São Paulo.

Através de uma postagem nas redes sociais, Isaquias Queiroz prestou solidariedade as vítimas. O cinco vezes medalhista olímpico na canoagem lamentou o ocorrido: "Hoje o esporte Olímpico está em luto. Gostaria de deixar aqui meus mais sinceros sentimentos para todos os familiares. Que Deus possa confortar o coração de todos vocês". Confira abaixo a publicação:

Isaquias Queiroz lamentou morte de jovens remadores em post nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

O acidente

Na noite do último domingo (20), a delegação da equipe "Projeto Remar para o Futuro" sofre um acidente na na BR-376, em Guaratuba, na divisa entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. Os atletas retornavam para Pelotas, sede do grupo, após a disputa do do Campeonato Brasileiro Unificado, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a van que levava a deleção de remo foi atingida na traseira por uma carreta contêiner. O acidente aconteceu no Km 665 da rodovia, em direção a Santa Catarina. O impacto fez o veículo atingir um outro carro, que estava a passeio, e parar fora da estrada. Além disso, a carreta tombou em cima da van que transportava os atletas.

Os nove mortos estavam na van. Dentre os nomes, estão atletas, de 15 a 20 anos, o técnico da equipe do "Projeto Remar para o Futuro", e o motorista do veículo. Confira a lista das vítimas divulgada pela Prefeitura de Pelotas abaixo:

