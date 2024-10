Alvo de polêmica, Imane Khelif vai para o boxe profissional

Campeã olímpica nos Jogos de Paris 2024, Imane Khelif anunciou que pretende se transefir para o boxe profissional. A boxeadora anunciou o desejo em uma coletiva de imprensa, neste domingo (20). Nas Olimpíadas, a argelina foi atacada por pretensamente não ser mulher. Mesmo apoiada pelo COI, respaldado por critérios médicos, Imane seguiu sofrendo ataques nas redes sociais e se tornou o centro de uma briga da Associação Internacional de Boxe (IBA) com o Comite Olímpico.

- Em breve entrarei no mundo do boxe profissional, tenho muitas ofertas. Atualmente, não decidi por onde entrarei no boxe profissional. Mas muito em breve darei este passo. Nós, como argelinos, gostaríamos de ver o nosso nível no campo do profissionalismo - declarou a argelina na entrevista, segundo o jornal britânico The Sun.

Além da mudança para o boxe profissional, Imane também anunciou que contará sua vida em um documentário.

- Quero partilhar com vocês a minha história de sucesso com a família dos meios de comunicação social e com as jovens que acompanham minha vida. Está sendo preparado um documentário sobre minha história de sucesso e que será exibido em plataformas internacionais - revelou a argelina.

Relembre o caso:

A participação de Imane Khelif nos Jogos Olímpicos de Paris foi alvo de muita polêmica desde o primeiro dia, já que a argelina foi banida pela Associação Internacional de Boxe (IBA) do Mundial Amador de 2023. A entidade alegou que a boxeadora não cumpria requisitos para competir entre as mulheres. A atleta foi submetida a um teste de gênero pela IBA e o presidente da associação, o russo Umar Kremlev, afirmou que a argelina teria cromossomos XY, masculinos. No entanto, não divulgou o resultado oficial.

O presidente da IBA ainda disse que o nível de testosterona pugilista é "muito alto" e que os resultados dos testes realizados pela entidade "mostra que ela é homem". Porém, vale ressaltar que testosterona alta em mulheres pode surgir com problemas de saúde, como a síndrome dos ovários policísticos, por exemplo. Já sobre os cromossomos, há mulheres XY e homens XX, quando são diagnosticados com a síndrome de Swyear.

O torneio de boxe nas Olímpiadas foi realizado sem a influência da IBA, que perdeu o selo junto ao COI no ano passado devido a pendências de governança, finanças e ética. O Comitê Olímpico reforçou que Imane foram aprovadas nos critérios médicos do torneio e que são mulheres. Inclusive, o pai de Khelif chegou a mostrar a certidão de nascimento da filha à imprensa francesa.