O Ministério do Esporte e instituições esportivas do Brasil se manifestaram sobre a morte dos atletas de remo, no acidente envolvendo a van da equipe e uma carreta neste domingo (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove pessoas morreram após o caminhão atingir o veículo que transportava o grupo.

Entre as nove vítimas do acidente, que aconteceu neste domingo (20) na BR-376, sentido Santa Catarina, oito eram atletas do projeto "Remar para o Futuro", da prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Além das instituições esportivas, como a Confederação Brasileira de Remo, o COB, Flamengo e Pinheiros, o presidente Lula também lamentou a morte dos jovens remadores, que estavam voltando de uma semana de competição na capital de São Paulo.

NOTA DE PESAR DO MINISTÉRIO DO ESPORTE:

"Ministério do Esporte recebeu com imensa tristeza a notícia do grave acidente ocorrido nesta segunda-feira (21) na BR-376, envolvendo atletas da equipe de remo de Pelotas, que resultou em várias vítimas fatais e feridos.

Em nome de toda a comunidade esportiva, expressamos nosso profundo pesar por essa tragédia que afeta a todos. Desejamos força e coragem para enfrentarem essas perdas irreparáveis e colocamos o Ministério do Esporte à disposição para auxiliar naquilo que for necessário.

Aos feridos, manifestamos nossa solidariedade e votos de plena recuperação.

Neste momento de luto, reafirmamos a importância de estarmos unidos como nação e comunidade, oferecendo apoio às vítimas e seus entes queridos."

Como foi o acidente?

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram envolvidos no acidente uma carreta contêiner, um carro de passeio e a van da equipe de remo no Km 665 da rodovia, em direção a Santa Catarina.

A van, que transportava o grupo de 10 pessoas, foi atingida por trâs pelo caminhão, após o veículo perder os freios. Devido ao impacto, a van colidiu com outro carro, que estava a passeio, e foi arrastada para fora da rodovia pela carreta que tombou sobre o veículo da equipe.

O motorista do caminhão e um adolescente de 17 anos foram socorridos com ferimentos leves, e estão em acompanhamento no hospital. O motorista do carro a passeio não se feriu. O resto do grupo não resistiu.