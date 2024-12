A Fiel segue sonhando com a contratação de Paul Pogba. Nesta segunda-feira (16), a Fatal Model, empresa que promove anúncio de acompanhantes no Brasil, se ofereceu ao Corinthians para pagar as despesas de salário para o francês se transferir ao clube alvinegro.

A informação foi noticiada pelo 'Portal Léo Dias' e confirmada pelo Lance!. A empresa entrou em contato com a diretoria do clube alvinegro por meio de um e-mail. Em nota oficial divulgada à imprensa, a Fatal Model esclareceu que está disposta a pagar um salário de R$ 3 a 4 milhões para Pogba.

No entanto, a posição oficial da diretoria do Corinthians é que não há negociações abertas para a contratação do jogador, portanto, não houve sequer uma reposta à empresa. A comissão técnica do Timão considera satisfatória os jogadores disponíveis para o meio de campo e não deve fazer grandes contratações nesta janela de transferências.

O meio-campo francês de 31 anos não pode atuar profissionalmente até março do próximo ano. Pogba cumpre uma suspensão por doping. O jogador defendia o Juventus quando testou positivo para testosterorna em 2023, após partida no Campeonato Italiano contra o Udinese.

Com a suspensão, Pogba rescindiu seu contrato com a Juventus e está livre no mercado. A Fiel passou a sonhar com a contratação do meia, campeão do mundo com a França em 2018, após o craque participar do programa 'The Noite', do SBT, e dizer que jogaria de graça pelo Corinthians.

A Fiel sonha com a contratação de Pogba (Foto: Divulgação/Juventus)

Fatal Model

A empresa possui altos investimentos no futebol brasileiro, entre eles, o patrocínio de grandes clubes do Brasil como Vitória, Paysandu, Ponte Preta, Amazonas e Vila Nova. A Fatal Model faturou mais de R$ 100 milhões neste ano e inicia um projeto de internacionalização da marca.

Fundada em 2016, a empresa conta com 20 milhões de assinantes mensais e 50 mil acompanhantes cadastrados. A Fatal Model não realiza intermediação de contratações, funcionando apenas como uma plataforma de veiculação de anúncios das profissionais.