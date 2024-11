Irmã de Neymar se revolta com presidente de gigante clube brasileiro: ‘Piada’

Rafaella Santos criticou declaração de presidente do Botafogo sobre Neymar (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Irmã de Neymar, Rafaella Santos se manifestou nas redes sociais após uma declaração de Durcesio Mello, presidente do Botafogo, sobre o craque. Perguntado sobre uma possível ida do jogador ao Alvinegro, o dirigente respondeu com um "Deus me livre". Torcedora do clube carioca, a influenciadora não gostou do comentário.

- Deus me livre! O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo - disse Durcesio Mello no canal "Resenha Alvinegra".

- "Deus me livre" presidente Durcesio Mello? Ainda bem que o Botafogo é muito além de uma diretoria. Piada! - escreveu Rafaella.

Jornalista especializado em transferências internacionais, César Luis Merlo afirmou que Neymar já tem um acordo para voltar ao Santos em 2025. A rescisão do contrato estaria sendo trabalhada com o Al-Hilal, e a ideia é que o anúncio oficial seja feito após o fim da Série B do Brasileirão.

Lesão de Neymar

Neymar não atuava durante um ano desde a lesão sofrida no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Poucas semanas após se recuperar e voltar aos gramados pelo Al-Hilal, o camisa 10 sofreu outra lesão. O brasileiro realizou exames que apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda. O jogador passará por tratamento e deve estar disponível novamente em um prazo de quatro a seis semanas.