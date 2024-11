Neymar não é um desejo do presidente do Botafogo (Foto: Loic Venance/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 14:43 • Rio de Janeiro

Em meio os rumores sobre a volta de Neymar ao Brasil, o Presidente do Botafogo, Durcesio Mello não só descartou a vinda do craque ao Alvinegro como criticou a carreira do jogador. Sonho de muitos times do mundo, Neymar pode estar próximo de acerto com Santos para 2025.

- Deus me livre! O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele, o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo. O scout já está trabalhando para o ano que vem porque sabe que vai haver perdas, provavelmente o Igor Jesus. Vamos ganhar os títulos primeiro - disse o presidente do Botafogo em entrevista ao vivo no canal "Resenha Alvinegra".

Durcesio Mello, presidete do Botafogo, deu opinião polêmica sobre Neymar (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo terá 'teste' antes da final da Libertadores

O Botafogo enfrentará o Atlético-MG pelo título da Libertadores no dia 30 de novembro, em final inédita da competição. No Brasileirão, o clube carioca segue na liderança da competição, com 68 pontos. Antes de encarar o Galo na decisão continental, o Glorioso terá um "teste" no Campeonato Brasileiro, ao enfrentar a equipe mineira no jogo da 34ª rodada.

O jogo será na Arena Independência, mas estará com os portões fechados por conta da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido aos incidentes registrados na Arena MRV. O estádio do Atlético-MG foi interditado após tumultos ocorridos na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.