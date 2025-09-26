Internautas reagem ao término de Léo Pereira e Karoline Lima: ‘Tá explicado’

Karoline Lima anunciou o fim do relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, em entrevista ao Metrópoles, nesta sexta-feira (26). Assim que a informação foi divulgada, os internautas encheram as redes sociais de especulações sobre os motivos que levaram ao término do casal.

Durante a partida, Léo Pereira bateu com perfeição um dos pênaltis que garantiu a classificação do Flamengo. Após a divulgação da notícia, os torcedores aproveitaram para brincar com a situação. Um dos internautas ressaltou a frieza na batida, mesmo com essa situação delicada nos bastidores. Confira.

Juntos há um ano e meio, Karoline Lima e Léo Pereira mantinham uma rotina ativa nas redes sociais. Recentemente, o casal esteve envolvido em polêmicas com a modelo Tainá Castro, ex-mulher do zagueiro rubro-negro, e atual namorada e Éder Militão.

Léo Pereira teve problemas recentes com a ex-mulher

Nas últimas semanas, o casal viveu momentos de tensão quando Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, veio a público expor o zagueiro. A 'treta' mais recente foi desencadeada por uma intimação judicial recebida pelo zagueiro do Flamengo, relacionada a uma suposta dívida de pensão alimentícia. Karoline e Tainá deram versões conflitantes sobre o caso, trocando acusações públicas nas redes sociais.

Karoline e Léo Pereira, do Flamengo, começaram a se relacionar no final de 2023, justamente na época que o zagueiro terminou seu relacionamento com Tainá Castro. Atualmente, Tainá é casada com Éder Militão, também zagueiro, que é ex de Karoline.

O conflito entre o defensor rubro-negro e Tainá é antigo, mas se intensificou em agosto. No final do mês, Tainá divulgou comunicado oficial para esclarecer questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia de seus filhos com o zagueiro, Helena e Matteo.

O documento confirma que o jogador do Flamengo efetuou um depósito financeiro depois de receber notificação judicial sobre valores pendentes, reconhecendo assim a existência da dívida. Contudo, segundo o comunicado, Léo Pereira não realizou o pagamento integral do montante estipulado na intimação judicial, questionando parte do valor cobrado.