imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Internautas reagem ao término de Léo Pereira e Karoline Lima: ‘Tá explicado’

Influenciadora anunciou a separação, nesta sexta-feira (26)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
18:03
Leo pereira em viagem com Karoline
imagem cameraLéo Pereira e Karoline Lima durante viagem (Foto: Reprodução / Instagram)
Karoline Lima anunciou o fim do relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, em entrevista ao Metrópoles, nesta sexta-feira (26). Assim que a informação foi divulgada, os internautas encheram as redes sociais de especulações sobre os motivos que levaram ao término do casal.

Karoline Lima se manifesta sobre término com Léo Pereira, do Flamengo

Durante a partida, Léo Pereira bateu com perfeição um dos pênaltis que garantiu a classificação do Flamengo. Após a divulgação da notícia, os torcedores aproveitaram para brincar com a situação. Um dos internautas ressaltou a frieza na batida, mesmo com essa situação delicada nos bastidores. Confira. 

Juntos há um ano e meio, Karoline Lima e Léo Pereira mantinham uma rotina ativa nas redes sociais. Recentemente, o casal esteve envolvido em polêmicas com a modelo Tainá Castro, ex-mulher do zagueiro rubro-negro, e atual namorada e Éder Militão.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Léo Pereira teve problemas recentes com a ex-mulher

Nas últimas semanas, o casal viveu momentos de tensão quando Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, veio a público expor o zagueiro. A 'treta' mais recente foi desencadeada por uma intimação judicial recebida pelo zagueiro do Flamengo, relacionada a uma suposta dívida de pensão alimentícia. Karoline e Tainá deram versões conflitantes sobre o caso, trocando acusações públicas nas redes sociais.

Karoline e Léo Pereira, do Flamengo, começaram a se relacionar no final de 2023, justamente na época que o zagueiro terminou seu relacionamento com Tainá Castro. Atualmente, Tainá é casada com Éder Militão, também zagueiro, que é ex de Karoline.

O conflito entre o defensor rubro-negro e Tainá é antigo, mas se intensificou em agosto. No final do mês, Tainá divulgou comunicado oficial para esclarecer questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia de seus filhos com o zagueiro, Helena e Matteo.

O documento confirma que o jogador do Flamengo efetuou um depósito financeiro depois de receber notificação judicial sobre valores pendentes, reconhecendo assim a existência da dívida. Contudo, segundo o comunicado, Léo Pereira não realizou o pagamento integral do montante estipulado na intimação judicial, questionando parte do valor cobrado.

Léo Pereira e Karoline Lima
Tainá Costa e Éder Militão x Karoline Lima e Léo Pereira (Foto: Montagem/Lance!)

