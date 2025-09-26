Karoline e Léo Pereira, do Flamengo, terminam namoro após 1 ano e meio

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, terminaram o namoro depois de quase dois anos de relacionamento. O casal morava junto e compartilhava de maneira ativa a rotina nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles.

No Instagram dois dois, inclusive, as centenas de fotos juntos não aparecem mais no perfil de nenhum deles. A decisão pegou os fãs de surpresa, apesar das recentes polêmicas envolvendo o zagueiro rubro-negro e sua ex, Tainá Castro.

Para muitos, Léo Pereira, do Flamengo, vive o auge da sua carreira. Nesta quinta-feira (25), ele bateu um pênalti impecável na classificação rubro-negra na Libertadores contra o Estudiantes. Recentemente, o zagueiro esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Léo Pereira, do Flamengo, teve problemas recentes com a ex-mulher

Nas últimas semanas, o casal viveu momentos de tensão quando Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, veio a público expor o zagueiro. A 'treta' mais recente foi desencadeada por uma intimação judicial recebida pelo zagueiro do Flamengo, relacionada a uma suposta dívida de pensão alimentícia. Karoline e Tainá deram versões conflitantes sobre o caso, trocando acusações públicas nas redes sociais.

Karoline e Léo Pereira, do Flamengo, começaram a se relacionar no final de 2023, justamente na época que o zagueiro terminou seu relacionamento com Tainá Castro. Atualmente, Tainá é casada com Éder Militão, também zagueiro, que é ex de Karoline.

O conflito entre o defensor rubro-negro e Tainá é antigo, mas se intensificou em agosto. No final do mês, Tainá divulgou comunicado oficial para esclarecer questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia de seus filhos com o zagueiro, Helena e Matteo.

O documento confirma que o jogador do Flamengo efetuou um depósito financeiro depois de receber notificação judicial sobre valores pendentes, reconhecendo assim a existência da dívida. Contudo, segundo o comunicado, Léo Pereira não realizou o pagamento integral do montante estipulado na intimação judicial, questionando parte do valor cobrado.

Nota oficial de Tainá Castro

"Em razão das recentes publicações informando a existência de ação judicial promovida pelo Sr. Leonardo Pereira contra a Sra. Tainá Castro, com pedidos de litigância de má-fé e devolução de valores, cumpre esclarecer que, após a citação do Sr. Leonardo para pagamentos de valores em atraso, já amplamente noticiado pela mídia, este apresentou defesa, realizando um depósito em favor da Sra. Tainá, confirmando, assim, a existência do débito, e questionando parte do valor cobrado deixando portanto, de efetuar o pagamento integral estipulado na intimação.

Esclarece-se ainda, que tais pedidos são usuais em demandas judiciais e não consistem em nova ação promovida pelo Sr. Leonardo, tal como, equivocadamente publicado pela imprensa.

A verdade será trazida à tona e as questões judiciais serão tratadas nos respectivos atos judiciais".

Karoline e Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Reprodução redes sociais)

