Justiça toma decisão em processo envolvendo Karoline Lima e Éder Militão

A influenciadora Karoline Lima conseguiu na Justiça a majoração da pensão alimentícia que o jogador Eder Militão deve pagar à filha do ex-casal, Cecília. De acordo com a revista "Quem", o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro elevou o valor de seis para 45 salários mínimos mensais, totalizando R$ 68.310,00.

O aumento ocorre após Karoline alegar que o zagueiro do Real Madrid descumpriu o acordo firmado entre as partes em novembro de 2022. Segundo a revista, desde janeiro de 2024, o atleta teria mantido apenas o pagamento dos seis salários mínimos mensais e o custo do motorista, deixando de arcar com outras despesas previstas no acordo original.

Durante aproximadamente um ano, a influenciadora teria assumido sozinha os custos com babá, empregada doméstica, renovação de matrícula escolar, material didático e plano de saúde da filha. Essas despesas, conforme o acordo inicial, deveriam ser pagas diretamente por Militão.

A decisão da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro veio após recurso apresentado por Karoline, cujo pedido inicial havia sido negado em primeira instância. O caso tramita em segredo de Justiça. A atual determinação judicial tem caráter liminar e ainda cabe recurso.

No pedido de revisão, a mãe de Cecília solicitava R$ 101 mil mensais ou, no mínimo, R$ 60 mil em dinheiro. O caso retornará à primeira instância para julgamento do pedido principal de R$ 100 mil mensais. Com a decisão, Karoline deve receber os valores e ficará responsável por administrar todos os pagamentos.

