Karoline e Léo Pereira, do Flamengo, terminaram o namoro depois de quase dois anos de relacionamento. Em entrevista ao Lance!, em junho, a influenciadora revelou os planos que tinha para o namoro com o zagueiro rubro-negro.

A blogueira e o jogador já moravam juntos no Rio de Janeiro e, segundo ela, "só faltava oficializar" a união.

- Acho que em todo relacionamento adulto você planeja um futuro. Eu lembro que, quando era adolescente, não sonhava com nada disso. Mas hoje somos adultos, temos nossos filhos, nossa casa, então, querendo ou não, a gente se encaminha para isso. Claro, a gente tem vontade, mas vamos aos poucos, vamos viver um dia de cada vez. Já praticamente somos casados, só falta oficializar, mas a gente é bem feliz com a nossa vida - disse Karoline na época que namorava Léo Pereira, do Flamengo.

O outro grande passo da relação para o casal seria a chegada de um filho. A vida dos dois, porém, já era cheia de crianças, e a influenciadora disse que não estava preparada ainda. Léo Pereira é pai de Helena (5 anos) e Matteo (3 anos), frutos do seu antigo relacionamento com Tainá Castro. Karoline Lima, por sua vez, é mãe de Cecília (2 anos), filha do também zagueiro Éder Militão.

Karol e o jogador do Real Madrid terminaram o relacionamento antes do nascimento da filha. Os dois ainda travaram disputas judiciais após o fim do namoro.

- Eu penso em ter mais filhos. Eu não gostei de estar grávida, mas gosto da maternidade. Eu acho que mereço ter uma segunda chance, uma segunda experiência, sentir de outra forma esse momento mágico. Não posso dizer que é isso e acabou, sabe? Quero, sim, viver de novo. Ter uma experiência que me bata de outra forma... Eu quero, mas agora não, não estou preparada agora. Vamos com calma. Se eu acelerar muito, meto os pés pelas mãos. Mas vem um "mini Karolino" ou uma "mini Karoline" aí - iniciou.

- Eu não posso dizer que a minha experiência foi universal. Aconteceu dessa forma, me trouxe muita maturidade, me trouxe experiência e independência, porque senti que precisava fazer muita coisa por mim. Mas não quero precisar ser tão forte. Eu sei que sou forte e consigo, mas não quero precisar ser isso sozinha. Quero me dar a oportunidade de viver isso de forma mais leve daqui a algum tempo, não agora. Calma, se não daqui a pouco o Léo Dias posta que estou grávida (risos)... Mas vai acontecer em algum momento! - completou Karoline, quando namorava Léo Pereira, do Flamengo.

Karoline e Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Reprodução redes sociais)

Término de Karoline com Léo Pereira, do Flamengo

Nesta sexta-feira (26), Karoline Lima anunciou o fim do relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, a influenciadora confirmou o término, mas afirmou que não iria comentar nada sobre o assunto.

- Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos - disse Karoline Lima.

Léo Pereira e Karoline sempre estiveram entre os assuntos mais falados nas redes sociais. Antes de oficializarem o namoro, a influenciadora era casada com Éder Militão, que atualmente namora Tainá Castro, ex-mulher do zagueiro rubro-negro. Diante disso, os internautas acompanharam de perto toda essa história.

No Instagram de ambos, as fotos em casal não aparecem mais no perfil. Apelidado de “Karolino” pelos torcedores rubro-negros, o zagueiro mantinha um rotina próxima da influenciadora e compartilhava diversos momentos nas redes sociais. Recentemente, Karoline Lima esteve envolvida em polêmicas com Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira e atual namorada de Militão.