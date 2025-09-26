Karoline Lima se manifesta sobre término com Léo Pereira, do Flamengo

Nesta sexta-feira (26), Karoline Lima anunciou o fim do relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, a influenciadora confirmou o término, mas afirmou que não iria comentar nada sobre o assunto.

- Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos - disse Karoline Lima.

Léo Pereira e Karoline sempre estiveram entre os assuntos mais falados nas redes sociais. Antes de oficializarem o namoro, a influenciadora era casada com Éder Militão, que atualmente namora Tainá Castro, ex-mulher do zagueiro rubro-negro. Diante disso, os internautas acompanharam de perto toda essa história.

No Instagram de ambos, as fotos em casal não aparecem mais no perfil. Apelidado de “Karolino” pelos torcedores rubro-negros, o zagueiro mantinha um rotina próxima da influenciadora e compartilhava diversos momentos nas redes sociais. Recentemente, Karoline Lima esteve envolvida em polêmicas com Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira e atual namorada de Militão.

Relembre a treta entre Karoline Lima e Tainá Castro

Karoline Lima, ex-namorada de Éder Militão, atual namorado de Tainá Castro, protagonizou uma grande treta na internet. Tudo começou quando Tainá fez uma solicitação para que Karoline parasse de "expor" seus filhos com Léo nas redes sociais. Em resposta, a influenciadora publicou uma série de "stories" no Instagram, esclarecendo os fatos.

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, tem dois filhos com Tainá Castro: Helena e Matteo. Atualmente, os filhos do jogador foram vistos algumas vezes nas redes sociais da, agora, ex-namorada, causando desconforto na mãe, que reclamou da exposição.

