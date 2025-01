O goleiro Rafael foi o grande destaque do duelo entre São Paulo e Corinthians na noite deste domingo (26), pelo Campeonato Paulista. Rafael brilhou no primeiro tempo do duelo Majestoso com 3 grandes defesas difíceis, garantindo que a primeira etapa da partida se encerasse sem gols para nenhum dos lados.

Com apenas dois jogos na competição devido à pré-temporada nos Estados Unidos, a equipe comandada por Zubeldía ocupa a terceira colocação do grupo C, com 4 pontos em dois jogos.

Os visitantes seguem com aproveitamento perfeito, somando nove pontos em três rodadas. Devido ao saldo de gols, no entanto, o Timão aparece atrás do Mirassol, que venceu a Portuguesa na rodada.

Retrospecto de São Paulo x Corinthians

Morumbis

156 jogos

SPFC (45 vitórias)

Corinthians (51 vitórias)

60 empates

Campeonato Paulista

189 jogos

SPFC (61 vitórias)

Corinthians (68 vitórias)