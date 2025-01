Veja o golaço de Raphinha que explodiu a web: ‘Melhor do mundo’

O terceiro gol da goleada do Barcelona sobre o Valencia no Estadi Olímpic Lluís Companys foi marcado pelo brasileiro Raphinha. A plasticidade do lance chamou muito atenção na web, e o atacante da Seleção Brasileira foi ovacionado pelos internautas.

Barcelona x Valencia

O Barcelona dominou completamente o Valencia no jogo deste domingo (26), pela LaLiga, terminando com uma vitória de 7 a 1. Os destaques do Barcelona foram Fermín López, que marcou dois gols e deu duas assistências, e Ferrán Torres, que contribuiu com um gol. Raphinha, Robert Lewandowski e Frenkie de Jong também marcaram para o Barcelona. Hugo Duro marcou o único gol do Valencia.

A posse de bola do Barcelona foi de impressionantes 71,9%, refletindo o domínio exercido durante todo o jogo.