Jornalista manda forte recado a Thiago Silva após desabafo do zagueiro: ‘Sério?’

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, chamou atenção por um desabafo após o empate em 0 a 0 com o Madureira, neste domingo (26). Após o resultado pelo Cariocão, o zagueiro questionou as críticas dos torcedores no estádio Kléber Andrade e reclamou do calendário do futebol. Em canal no Youtube, o jornalista José Ilan reprovou a declaração do defensor.

➡️ Thiago Silva desabafa contra Carioca e reação de torcedores do Fluminense: ‘Tudo errado’

- Por que essa carinha de choro? Quase chorou na entrevista. E ainda finalizou com "minha família tá em Londres, não sei se vale a pena eu ficar aqui". Então mete o pé, Thiago. Vai chorar por que te mandaram "tomar caju" em um estádio de futebol? É sério mesmo? Você é sensível a esse ponto - começou Ilan.

- Acho o Thiago uma grande figura, terminou bem o ano de 2024, foi importante na recuperação do Fluminense, mas ele não pode dar uma entrevista desse tipo aí. Se não vale a pena ficar aqui, mete o pé. Vai ficar falando esse tipo de coisa? Ninguém pode te criticar, protestar? - completou o jornalista.

Desabafo de Thiago Silva

"Acho que está tudo errado. Não podemos ter duas semanas de preparação. Jogar 16h em um sol desses. Os caras estão treinando há três meses. As pessoas estão pensando muito em outras coisas e deixando o espetáculo ser isso aí. Não é desculpa. Fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo. A gente quer fazer melhor, mas sem condição física é impossível fazermos. Campeonato Carioca é isso. A gente tenta encarar como uma pré-temporada, mas a torcida não. Eles encaram como se fosse o último jogo"

"Não fizemos por merecer hoje e por isso tem essa cobrança. Mas sem condição física fica quase impossível fazer algo bom. Isso faz você cometer erros que você geralmente não comete. E você é obrigado a escutar: "Vai para aquele lugar". E eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas vou continuar tentando, porque vim para cá com um propósito e vou tentar cumprir até o final", disse Thiago, ao Premiere.

