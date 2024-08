Abel Ferreira foi expulso durante a partida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Flamengo brincaram com lances curiosos na partida contra o Palmeiras. No primeiro, ironizaram o VAR não recomendar a revisão pela bola tocar na mão de Murilo. No segundo, os rubro-negros brincaram com o gesto obsceno de Abel Ferreira. Confira abaixo.

