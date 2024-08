Flamengo garante premiação milionária com classificação às quartas da Copa do Brasil

Arrascaeta em ação pelo Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







O Flamengo garantiu uma premiação milionária com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Ao eliminar o Palmeiras nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque, o clube vai receber R$ 4,5 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela vaga.

Somados os valores conquistados até então, o Rubro-Negro já arrecadou cerca de R$ 8 milhões com a participação na atual edição do torneio.

A equipe comandada pelo técnico Tite foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Vitor Reis, aos sete minutos da primeira etapa. No entanto, venceu o duelo de ida, disputado no Maracanã, por 2 a 0, placar suficiente para avançar de fase.

Agora, o Flamengo espera o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.

Veja a premiação da Copa do Brasil